Non serve per forza prendersi una settimana di ferie per viaggiare e scoprire nuovi luoghi. Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese di una bellezza quasi unica al Mondo. Da Nord a Sud le città della nostra bella Italia ci regalano luoghi da lasciare senza fiato.

Sia che la nostra passione siano le montagne e i paesaggi naturalistici. Ma anche se amiamo ammirare l’architettura e la storia millenaria o secolare delle civiltà che ci hanno preceduto. Città come Roma, Napoli, Milano, Torino, Firenze ad esempio. Mete turistiche che attirano persone da tutto il Mondo.

Ma esistono tantissimi luoghi nascosti che non hanno quasi nulla da invidiare alle mete più famose. Sono facili da raggiungere, meno affollate e si possono visitare anche solo in un giorno. Insomma una vera chicca per chi vuole visitare luoghi nuovi senza doversi prendere le ferie.

Queste 3 città italiane sono forse meno conosciute ma belle, economiche e perfette da visitare in una giornata

La prima città perfetta per un weekend fuori porta o anche solo una giornata libera è Lucca. Diventata molto famosa per il Lucca Comics & Games questa città è un gioiellino da ammirare dall’alto. Salendo sulle mura, sulla Torre Guinigi o dalla Torre delle Ore si può ammirare tutto il panorama. Tappa d’obbligo sono Piazza dell’Anfiteatro, la Chiesa di San Michele e ovviamente il Duomo. In diverse piazze della città si può trovare un mercatino dell’antiquariato dalle origini antiche la terza domenica del mese.

Passiamo poi a Mantova, una città costruita intorno a ben 3 laghi. Una tappa obbligatoria è sicuramente lo splendido e maestoso Palazzo Ducale. Ma non dimentichiamo il Castello di San Giorgio che ospita una famosa opera d’arte del Mantegna. La camera picta o Camera degli Sposi e il Castello sono visitabili dal martedì alla domenica. In ogni caso anche solo passeggiando tra le strade è possibile ammirare delle bellezze architettoniche imponenti. Palazzo Te, Piazza delle Erbe, ma anche Piazza Sordello con il Duomo di Mantova. Una gita nella storia e nella bellezza del nostro Paese.

Per finire spostiamoci a Sud, con Trapani

Un giro a piedi tra le strade più antiche come Via Garibaldi o Corso Italia è d’obbligo. Qui si respira proprio il sapore della storia e si ammira la bellezza di un tempo. Per continuare un giro tra i monumenti come la Basilica di San Lorenzo, la Torre dell’Orologio o la Torre di Ligny. Qui si trova proprio a punta più a Sud e si può fare un tuffo tra gli scogli. Ovviamente un giro ad Erice è fondamentale, vista la vicinanza.

Quindi, queste 3 città italiane sono forse meno conosciute ma vale la pena organizzare una gita fuori porta per visitarle. È impossibile rimanere estasiati davanti alla bellezza di queste gemme nascoste lungo lo Stivale. Se si vuole approfittare di una gita in montagna di un solo giorno si può fare un salto ad Andreis. Questo piccolo borgo nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane è davvero un incanto.

