Anche in questo preciso momento, tantissime persone stanno cercando su internet un luogo in cui andare in vacanza, ma a basso prezzo.

Molte persone, infatti, vorrebbero viaggiare e prendersi del tempo per staccare dalla solita routine, ma il problema è sempre lo stesso. Si fa fatica a risparmiare e di soldi per lo svago ne restano davvero pochi.

Non dobbiamo gettare la spugna, però, perché è ancora possibile viaggiare a basso prezzo, spendendo davvero pochi soldi.

Oggi, ad esempio, scopriremo un borgo bellissimo, considerato tra i borghi più belli d’Italia. Visitando questo posto, penseremo davvero di aver fatto un salto indietro nel tempo, grazie a un’atmosfera davvero unica.

La sua bellezza è così evidente che il soprannome “il Borgo degli Artisti” calza davvero a pennello. Ecco di quale posto meraviglioso stiamo parlando.

Consigliatissimo per un weekend fuori porta stupendo ma a basso budget, questo borgo è tra i più belli d’Italia

Il borgo di cui stiamo per parlare si chiama Bienno ed è un antico paesino in stile medievale. Si trova a Brescia, precisamente nella media Val Camonica, in questo posto in cui il tempo sembra essersi fermato.

La bellezza di questo luogo sta in tutte le viuzze che lo attraversano, molto suggestive e caratteristiche.

Nel borgo è ancora possibile respirare un’atmosfera antica. Basti pensare che, ogni anno, qui si svolge la Mostra Mercato di Bienno, un evento in cui è possibile addirittura assistere a rappresentazioni dal vivo dei mestieri più antichi. Ecco perché è consigliatissimo per un weekend fuori porta questo luogo incantato, in cui si respira un’atmosfera magica.

Inoltre, Bienno è considerato uno dei borghi più belli d’Italia, così come questi incantevoli paesini italiani con mare cristallino e spiagge da Bandiera Blu.

Un paesino a 625 metri sul livello del mare

Proseguiamo l’itinerario tra i borghi più affascinanti della nostra penisola arrivando a Bardi, paesino distante circa 60 km da Parma.

È un luogo non adatto ai soliti turisti, ma solo a quelli più curiosi e avventurieri. Qui, infatti, dovremo assolutamente visitare l’imponente castello di Bardi, che si trova su una un’antica strada usata per i commerci.

Da qui sarà possibile godere di una veduta pazzesca sulle verdi distese del paese.

Il castello è noto anche per una leggenda molto misteriosa. Si dice che nelle stanze della fortezza si aggiri ancora il fantasma del cavaliere Moroello. Potremmo vedere anche una foto che testimonierebbe tutto ciò!

Sarà un viaggio appassionante, alla scoperta di nuovi angoli della nostra Penisola incredibilmente variegata e, per questo, davvero fantastica.