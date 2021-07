L’estate 2021 è all’insegna della riscoperta dei luoghi nascosti d’Italia. Anche se tanti italiani hanno ormai il green pass per poter viaggiare in Europa, le mete più scelte sono all’interno del Paese. Meglio rimanere sul posto per evitare spostamenti eccessivi. Seppure sotto controllo, ogni giorno spuntano nuovi casi della variante Delta in ogni parte d’Europa. Quindi, quale scusa migliore per andare in vacanza, ma a pochi passi da casa?

La montagna sembra essere tra le più gettonate

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Forse anche perché ci garantisce di mantenere il distanziamento sociale. Tanti sono gli italiani che hanno scelto o sceglieranno la montagna e non il mare quest’anno. Complice anche il caldo torrido che ci sta affliggendo in questi giorni. Ma con questa scusa possiamo scoprire meravigliosi posti di cui non conoscevamo l’esistenza.

Canyon e cascate da lasciare senza fiato in questa località italiana poco conosciuta

Il canyon più famoso del mondo è indubbiamente il Gran Canyon. Ma non esistono solo canyon desertici. È possibile ammirare il lavoro della natura anche in posti più verdi e fertili. Ne è un esempio l’Orrido di Nesso. In questa località vicino Como è possibile ammirare un paesaggio che sembra uscire da un dipinto. L’Orrido di Nesso è una gola naturale in cui si incontrano i torrenti Tuf e Nosè. Prima di gettarsi nel lago di Como formano una suggestiva cascata.

Dal belvedere al centro del borgo si può ammirare questo stretto canyon roccioso. Le cascate sono l’attrazione più spettacolare, però. Visibili dall’alto, appena si giunge al borgo. Oppure si può scendere lungo i gradini che portano alla riva del lago. Sono più di 300, meglio prepararsi. Qui si arriva ad uno spettacolare ponticello che unisce le due parti di roccia. Un paesaggio suggestivo con il Ponte della Civera.

Ecco quindi, Canyon e cascate da lasciare senza fiato in questa località italiana poco conosciuta. L’Italia è piena di posti bellissimi e poco turistici. Se ci appassionano i canyon possiamo anche fare un salto agli Orridi di Uriezzo. Una vera meraviglia naturale.