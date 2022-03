Con l’arrivo delle belle giornate, ogni occasione è buona per staccare dalla solita routine e visitare posti nuovi. Un giro in montagna per un’escursione veloce, un pranzo fuori in un’osteria tipica o una semplice passeggiata.

L’Italia è così bella che anche il posto più sperduto tra le montagne ci regala paesaggi mozzafiato. L’unico problema è che spesso ci lasciamo influenzare dal poco tempo a disposizione e non esploriamo quanto vorremmo.

Soprattutto se viviamo in grandi città come Roma o Milano, pensiamo sempre che spostarsi richieda troppo tempo. Per questo ci rifugiamo nei soliti giri o soliti posti nei pressi della nostra città, non sapendo cosa ci perdiamo.

Questi 3 luoghi non molto conosciuti vicino Milano sono bellissimi e perfetti per passare un bel weekend fuoriporta ed economico in primavera

Oggi vedremo qualche luogo meno conosciuto nei pressi di Milano che vale la pena visitare. Non proprio nell’hinterland milanese, ma raggiungibili in neanche un’ora di viaggio.

Le isole Borromee nascondono due tesori incredibili. Queste splendide isole sono poco conosciute ma sono davvero affascinanti. Sul Lago Maggiore si affacciano due meraviglie che lasciano senza fiato. Il Santuario di Santa Caterina del Sasso, che sorge su una parete rocciosa che cade a strapiombo nel lago. Sembra uscita da un dipinto anche la Rocca di Angera, rocca medievale su uno sperone di roccia con il suo giardino.

Mentre a soli 30 chilometri si può fare un salto a Pavia ad ammirare la splendida Certosa. Un gioiello architettonico visitabile gratuitamente mentre si fa un giro per la splendida cittadina. Ideale per chi vuole passare un weekend tranquillo ammirando storia e cultura. La particolarità di questa struttura nata come mausoleo sepolcrale è il mix di stili che lo contraddistinguono. Oggi ospita una comunità di monaci cistercensi e un salto nel loro negozietto è d’obbligo.

Lo splendido Castello di Malpaga

Se siamo appassionati di storia medievale, condottieri e castelli non possiamo rinunciare ad una visita. Grazie al condottiero Bartolomeo Colleoni questo castello diventò una vera fortezza ma con sale dal gusto raffinato. Rimarremo senza fiato davanti agli affreschi rimasti praticamente intatti, la corte interna e il suo giardino. Meglio controllare il sito ufficiale per scoprire quali eventi sono in programma prima di andare.

Insomma, questi 3 luoghi non molto conosciuti vicino Milano sono delle mete ideali da visitare in questo periodo. Se non abbiamo molto tempo a disposizione non per forza dobbiamo rinunciare ad un fine settimana di relax. Esistono tante altre città italiane anche meno conosciute ma che si possono visitare in una giornata.

