Tra le mansioni che affrontiamo con una certa frequenza sicuramente vi è il bucato. Il fatto che sia un servizio che compiamo quasi quotidianamente non significa, però, che non possano sorgere degli intoppi o presentarsi degli ostacoli. Ad esempio, potremmo non riuscire a ottenere tende prive di pieghe dopo il lavaggio e avere poca dimestichezza nello stirarle.

A crearci problemi, però, sono soprattutto particolari macchie che potrebbero presentarsi sui nostri indumenti. È il caso di alcune macchie derivate da prodotti particolari, come le chiazze bianche formate dalla candeggina, da altri solventi o da vernici. In alcune occasioni, le macchie sui nostri abiti possono anche avere una causa naturale. È il caso della resina che cade da alberi e piante, difficile da togliere dai tessuti, ma non impossibile.

Primo metodo

Per togliere la resina da vestiti colorati e non, il metodo più classico e noto prevede l’utilizzo del ferro da stiro. Basterà stendere il nostro abito su un asse da stiro e poggiare sopra la macchia un foglio di giornale. Dopo di che, riscalderemo il ferro da stiro. Una volta caldo, basterà passarlo sul giornale. Col calore la resina si scioglierà e si trasferirà sul foglio di giornale.

Naturalmente, dovremo stare attenti alla temperatura del ferro, perché se eccessiva brucerà il giornale e andrà a diretto contatto con la resina. Questo non solo non ci aiuterebbe nel togliere la macchia, ma comprometterebbe anche la piastra del ferro. Se abbiamo dubbi nel compiere quest’operazione, però, possiamo contare su alcune alternative.

Per togliere la resina da vestiti colorati o scuri e dai jeans, oltre al ferro da stiro ci sono questi 4 rimedi

Un rimedio molto diffuso per sbarazzarsi della resina appicciata ai nostri abiti è servirsi dell’olio ricavato da altra resina, la trementina. Basterà prendere un batuffolo di cotone e bagnarvelo. Con lo stesso tamponeremo la macchia pian piano e delicatamente.

Un altro prodotto che potrebbe essere efficace è l’alcol, dotato di una gradazione alta. Per un mix potente, lo si può anche mescolare alla trementina e poi procedere. Risolutivo potrebbe essere anche il consiglio tramandato dalle nonne, che impiegavano un ingrediente della cucina: l’olio di oliva. Bisognerà procedere come con la trementina. Dopo però, per evitare che l’olio lasci aloni, sarà bene ricoprire la chiazza con del borotalco. Questo lo asciugherà e assorbirà. Naturalmente l’olio è da evitarsi in caso di tessuti molto delicati.

Per concludere, potrebbe aiutarci anche un cubetto di ghiaccio o un sacchetto che ne è ricolmo. Poggiandolo sulla resina, infatti, dovrebbe ammorbidirla e renderla più facilmente rimovibile. I suggerimenti esposti dovrebbero adattarsi agli abiti colorati, scuri o bianchi, nonché ai jeans. Si raccomanda però di provarli sempre in piccole dosi per assicurarsi che non danneggino i nostri tessuti.

Lettura consigliata

Per allargare i jeans stretti in vita ma anche su fianchi, gambe e caviglie senza cucire e senza elastico bastano questi 4 trucchetti