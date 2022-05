Il bianco è il colore della leggerezza senza però eccedere con i vegetali. Bianco è anche quel colore che per gli esperti di cromie indica la purezza, la verginità e l’eleganza. In primavera, specialmente in cucina, abbiamo voglia e bisogno di tutte queste cose. Dimentichiamoci il camino che ci ha tenuto compagnia nelle lunghe notti d’inverno e cerchiamo di concentrarci su ciò che sentiamo ora. In particolare, vogliamo freschezza e gusto per i nostri pranzi e le nostre cene. Un buon pesce, ma magari passato al forno e condito con un po’ di raffinatezza sembra proprio fare al caso nostro. Quindi, possiamo cucinare questo primo gourmet di pesce bianco al forno per riuscire a stupire tutti, a partire da noi stessi.

Occorreranno:

12 sfoglie all’uovo per lasagne;

50 g di pesto;

200 g di capesante;

200 g di polpa di granchio;

3 bicchieri di vino bianco secco;

200 ml di panna fresca;

2 pomodori pelati;

40 g di farina;

30 g di prezzemolo fresco tritato;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Preparazione

Per non nascondere nulla al lettore, ricordiamo che la ricetta in questione non è altro che una lasagna gourmet a base di pesce. Non lasciamoci però ingannare dall’aggettivo di origine francese, che per molti vuol dire anche difficoltà di preparazione. Questo piatto è davvero molto facile da preparare e anche veloce. Quindi, mettiamoci subito all’opera e prendiamo le sfoglie.

Mettiamo dell’acqua fredda in una pentola che portiamo ad ebollizione, magari usando delle tecniche per risparmiare molto tempo, e poi saliamo. Lessiamo le sfoglie e poi asciughiamole su un telo. Bastano davvero due minuti, anche perché se le lasciamo di più rischiamo di cuocerle troppo. Prendiamo una padella e mescoliamo all’interno i pelati, che abbiamo tagliato a piccoli cubetti con il pesto. Lasciamo un attimo da parte questa preparazione e prendiamo un tegame.

Primo gourmet di pesce bianco al forno per un pranzo elegantissimo ma economico

All’interno ci versiamo due cucchiai d’olio extravergine di oliva e una piccola noce di burro. Facciamo rosolare le capesante per pochi secondi per lato e ritiriamole in un piatto. Nello stesso tegame, però, andiamo a sfumare il nostro vino bianco, che dobbiamo ricordarci di scegliere secco ma aromatico. A questo punto, dobbiamo mescolare la panna al prezzemolo che abbiamo tritato molto finemente. Quando il tutto comincia a bollire, andiamo ad aggiungere la farina che setacciamo e mescoliamo velocemente al tutto con la frusta. A questo composto, aggiungiamo le capesante e aggiustiamo di sale e pepe. A questo punto, alterniamo in una pirofila la sfoglia con questo composto e inforniamo per 20 minuti a 180 gradi.

Lettura consigliata

Ecco i 6 errori più comuni nel fare la pasta secondo un importante quotidiano