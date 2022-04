Andare in vacanza in un posto dal clima mite e con spiagge e mare invitanti è il sogno un po’ di tutti. C’è chi in inverno vola in Paesi stranieri e chi aspetta la primavera per cominciare a prendere il sole in una località a due passi da casa. Si può fare una vacanza balneare, infatti, anche in Italia e senza spendere molti soldi. Sono molte le Regioni che si affacciano sul mare e tanti i posti accoglienti che offrono anche diverse attività distensive. Scopriamone alcune.

Ascea

In Campania è famosa la costiera amalfitana, però pochi conoscono la bellezza di quella cilentana. Una tra le tante località da visitare in quella zona è Ascea, vicino Salerno. Nella frazione di Ascea Marina si può prendere il sole sdraiati sulla sua lunga spiaggia e immergersi nelle acque del suo mare. Tra le altre attività si può fare trekking seguendo diversi sentieri, tra cui quello degli Innamorati, che parte dalla scogliera e arriva a Punta Telegrafo, e il sentiero Aurella, che collega la zona marina con il paese. Sempre facendo trekking, questa volta nel Parco archeologico di Velia, si possono ammirare resti di età ellenistica e romana. Tra tanti, ricordiamo ciò che rimane delle terme. Nel parco si erge anche una torre di epoca medievale.

Per una vacanza al mare low cost in Italia si può andare in una di queste 3 mete ricche di attrattive

Scopriamo adesso una località della cosiddetta Riviera delle Palme. Nelle Marche sono tanti i posti che ogni anno attraggono turisti italiani e stranieri. Nella provincia di Ascoli Piceno c’è Cupra Marittima, ideale per una vacanza al mare. Per chi è appassionato di bici, la ciclovia adriatica costeggia la spiaggia di Cupra arrivando fino a San Benedetto del Tronto. Il borgo ha origini antiche e fu colonia romana. Da visitare il parco e il Museo archeologico. Tra le particolarità di Cupra Marittima, la presenza del Museo malacologico piceno con una grande raccolta di conchiglie e manufatti in madreperla. Nella zona chiamata Cupra Marina Alta si possono ancora vedere mura e torri medievali passeggiando per le vie, oltre a chiese e palazzi di pregio.

Levanto

Antico borgo medievale, Levanto vicino La Spezia rientra in parte nel Parco nazionale delle Cinque Terre e nell’Area marina protetta. Il castello attuale del XVI secolo sorge dove un tempo vi era quello medievale dei Malaspina. Ha mura su base quadrata e una torre circolare con un camminamento. Il paese ha una pista ciclabile, varie chiese tra cui quella di Santa Maria della Costa, del XIII secolo, e della Santissima Annunziata. Molto bella Villa Agnelli, degli inizi del Novecento. Levanto è un borgo frequentato soprattutto da chi desidera una vacanza balneare e anche da chi ama il surf. Le onde, infatti, a volte possono raggiungere altezze elevate e Levanto ha ospitato molti eventi legati a questo sport.

Per una vacanza al mare low cost, quindi, in Italia ci sono tanti posti in cui rilassarsi, tra cui questi di cui abbiamo parlato.

