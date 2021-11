Netflix è certamente una delle piattaforme di film e serie TV più amate e seguite. I contenuti proposti affascinano e attraggono migliaia di spettatori e riescono a mantenere incollate allo schermo tantissime persone. Soprattutto, un aspetto interessantissimo di questa piattaforma è il fatto che conceda una scelta vastissima. Infatti, se si scorre tra le proposte, si ha la possibilità di trovare decine e decine di film e serie, cercando quelle che possano essere più adatte ai nostri gusti. E se non abbiamo tempo di metterci a cercare, non c’è problema. In questo articolo vogliamo dare un consiglio mirato su una serie, che sicuramente non potrà deluderci.

Questa serie su Netflix sta letteralmente spopolando e coinvolgendo tutti e il motivo è più che evidente

Netflix, negli anni, ha sicuramente dato la possibilità di guardare diversi film e serie interessanti e coinvolgenti. E di questo avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo descritto una serie davvero emozionante, che è tra le più amate in assoluto sulla piattaforma. Oppure, in un altro articolo, avevamo descritto un film coinvolgente sempre disponibile su Netflix, che sicuramente ci coinvolgerà come non mai con la sua trama e i suoi attori. Oggi continuiamo la lista, aggiungendo un altro piccolo tassello. E descriviamo, in breve, “Altered Carbon”, una serie futuristica che non potrà che lasciarci a bocca aperta con la sua trama e i suoi effetti speciali.

La trama di Altered Carbon, una serie davvero imperdibile

Siamo nel 2385 a Bay City (l’odierna San Francisco) e la tecnologia ha ormai preso totalmente il controllo della società. E addirittura, si è arrivati al modo per sconfiggere la morte, riservato però solo ai “meritevoli”. Gli episodi si concentrano su un personaggio principale, descritto in modo magistrale. Parliamo di Takeshi Kovacs, originario di Harlan, che si unisce alla rivoluzione contro gli abusi nati per la concessione dell’immortalità solo ai cosiddetti meritevoli. Ucciso, viene risvegliato più di 200 anni dopo per indagare su un omicidio. In un Pianeta lontano anni luce, dovrà affrontare minacce e imbrogli, cercando la verità e la giustizia a ogni costo. Dunque, ora lo sappiamo.

Questa serie su Netflix sta letteralmente spopolando e coinvolgendo tutti e il motivo è più che evidente: è girata in modo eccellente. I personaggi, così intriganti e travolgenti, gli effetti speciali che si susseguono, il ritmo incalzante nella serie, gli imbrogli e le indagini. Tutto contribuisce a creare un prodotto davvero ad hoc, che sicuramente moltissimi ameranno.

