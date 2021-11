Dopo aver passato buona parte dell’estate a difendere i capelli dal cloro e dal sudore, ecco che dobbiamo attivarci anche contro l’inverno. Sbagliato, infatti pensare che solo la stagione calda sfibri la nostra chioma. Anche il generale inverno ci mette del suo per cercare di mettere ko i nostri amati capelli. Pochi sanno infatti che le ghiandole sebacee smettono di produrre il sebo, e quindi di far crescere i capelli sotto una certa temperatura. Ecco perché non dovremmo mai sottovalutare l’importanza della cura della chioma per tutto il periodo dell’anno. Ed ecco la cosa che non dovremmo mai fare a fine doccia per la salute e la bellezza dei nostri capelli.

Ancora una volta conta l’alimentazione

Prima di vedere un passaggio fondamentale nel mantenimento del capello in salute, ricordiamoci dell’alimentazione. Ancora una volta, infatti, una parte importante del nostro fisico risente di ciò che noi mangiamo. E se vogliamo mantenere in salute i nostri capelli, come ricorda la scienza, non dovremmo mai rinunciare a:

vitamine come la B, la C e la E, nello specifico;

minerali come zinco e selenio, veri e propri alleati della chioma;

acidi grassi omega 3 che proteggono e fanno da scudo alla struttura del capello, donandone nutrizione.

Ecco la cosa che non dovremmo mai fare a fine doccia per la salute e la bellezza dei nostri capelli

D’estate non accade mai di risciacquare i capelli con l’acqua troppo calda. Anzi, tendiamo a cercarla tiepida, se non addirittura fresca, per un senso di benessere generale. D’inverno invece, il piacere di una bella doccia bollente, dopo una giornata fredda, è davvero rilassante. Così come immergersi in un bagno caldo, fumante e magari profumato. Attenzione, però che come sottolineano gli esperti, risciacquare i capelli con acqua bollente potrebbe causare delle irritazioni. Non solo, perché accade esattamente il contrario di quello che abbiamo visto all’inizio dell’articolo. Se le temperature troppo gelide bloccano il sebo, quelle troppo calde lo manderebbero in eccesso produttivo. E nemmeno questo farebbe bene alla salute dei nostri capelli.

Cosa accade risciacquando con l’acqua fredda

Soprattutto gli sportivi, dopo la competizione, hanno l’abitudine di risciacquare i capelli con l’acqua fredda. Non si tratta di un’abitudine sbagliata, anzi. Se non abbiamo troppa paura del freddo, dovremmo ricordare che questo tipo di risciacquo crea una barriera contro l’impurità. Questo accade perché, in maniera assolutamente naturale, i pori della cute a contatto con l’acqua fredda si chiudono. Chiuderebbero così il passaggio alle impurità che vorrebbero invece impadronirsi dei nostri capelli. E se abbiamo sempre ammirato le lunghe chiome degli indiani, ecco il segreto nel nostro approfondimento.

