Finalmente una sera a casa in tranquillità. Siamo tornati dal lavoro e vogliamo solo rilassarci e prenderci qualche ora per noi. E non c'è nulla di meglio, in questi casi, che mettere su un bel film o una serie avvincente e trascorrere le ultime ore della giornata in totale relax. Ma quando scorriamo la home di qualche piattaforma, decidere tra le varie trame può diventare complicato.

Questa serie su Netflix che sta facendo letteralmente innamorare tutti e che dovremmo assolutamente vedere

Alcune trame possono davvero coinvolgerci e parlarci senza troppe forzature. Ed è proprio quello che accade con la storia raccontata in “Feel Good”, nata dalla collaborazione di Joe Hampson e Mae Martin. Si tratta di una pellicola che sta davvero spopolando ultimamente e che ha sollevato diversi consensi. Infatti, è questa la serie su Netflix che sta facendo letteralmente innamorare tutti e che dovremmo assolutamente vedere.

All’inizio ci troveremo a Londra e incontreremo Mae, una comica canadese che inizierà una relazione con la giovane George, etero ma improvvisamente attratta dalla comica. La relazione tra le due però, all’inizio leggera e allegra, prende una svolta inaspettata e sofferente. Mae, infatti, si legherà quasi patologicamente alla compagna a causa della sua instabilità emotiva. E alla sua porta busserà il terribile mostro della cocaina, tornato per tormentarla. In una serie di eventi, potremo analizzare in profondità l’animo dei personaggi, che ci offriranno tutte le loro emozioni in modo schietto e sincero.

Feel Good, una serie davvero eccezionale che riuscirà a parlarci a cuore aperto

Già il titolo della serie, che tradotto in italiano significa “Sentirsi bene”, vuole far capire molto. Intitolando così la storia, infatti, si capisce come gli ideatori volessero trasmettere la tendenza di ognuno di noi a raggiungere la tanto agognata serenità. E nella serie potremo vedere con esattezza la difficoltà e la sofferenza che la maggior parte di noi deve provare nel corso della vita per raggiungere questo obiettivo.

“Feel Good”, in qualche modo, rappresenta un lato del carattere di ognuno di noi. Forse non ci siamo mai trovati in relazioni omossessuali o magari non abbiamo mai sperimentato dipendenze gravi come quella di Mae. Ma sicuramente ci siamo sentiti spaesati, eccessivamente legati a una persona, spaventati dagli eventi che la vita ci stava ponendo dinanzi agli occhi. Ed è per questo che forse, guardando scorrere le vite di questi personaggi, potremo sentirci capiti, rivedendoci un po’ in loro e nelle loro storie.

