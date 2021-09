Un film imperdibile per vivere un sabato sera totalmente nuovo e diverso da tutti gli altri

I film possono essere dei grandissimi compagni di serate. Le loro trame, gli attori, le battute e le sceneggiature, infatti, possono fare davvero la differenza. E ogni pellicola ha un suo significato, una sua storia e un suo senso. Sta a noi scegliere quale può colpirci di più e a quale legarci in modo particolare. E se non sappiamo scegliere, nel nostro precedente articolo “Un film che ha fatto la storia e che dovremmo assolutamente vedere”, abbiamo provato a indicarne uno che potrebbe piacere tantissimo. Oppure, si può optare per un’altra scelta come spieghiamo in un altro nostro articolo “Dovremmo assolutamente vedere questo strabiliante film su Netflix che ci lascerà di stucco”. Insomma, la lista sarebbe lunga. E oggi vogliamo aggiungere un’altra pellicola che sicuramente non potrà lasciarci indifferenti.

Andiamo nel 2008 e addentriamoci in una trama intrigante e davvero sorprendente. Il racconto si snoda nel film “L’Onda” di Dennis Gansel, che si basa sul romanzo di Todd Strasser. Il tutto prende spunto da un esperimento sociale realmente avvenuto in California, che ha poi ispirato sia lo scrittore che il regista. Ci troviamo in una scuola liceale e a comparire sulla scena è Rainer Wenger, un insegnante di educazione fisica. Il suo compito: far capire agli studenti cosa realmente significhi il nazismo. A differenza però dei comuni professori, che spiegano in maniera approfondita gli eventi di una delle pagine più atroci della storia europea, Wenger sceglie un approccio totalmente innovativo. Infatti, cerca di spiegare il regime dittatoriale mettendolo in pratica nella sua classe. Lui sarà il nuovo “Herr” e tutti gli alunni dovranno adattarsi a un determinato stile di vita, proprio come accadeva sotto Hitler.

Perché guardare “L’Onda” e cosa possiamo imparare

Vedremo quindi come il professore, per far davvero capire ai suoi studenti cosa volesse dire il nazismo, glielo fa vivere in prima persona. E si vede chiaramente come dei giovani ragazzi, infervorati dalla situazione, iniziano a fare proprio ciò che avevano fatto coloro che erano vissuti sotto il nazismo. E assisteremo ad atti di vandalismo e criminalità che non ci aspetteremmo da ragazzi così giovani. Questo film, quindi, ci fa intuire come un potere così forte e carismatico possa effettivamente creare problemi a una società intera. E, soprattutto, ci spiega come evitare che ciò accada, per non ripetere gli errori del passato, riuscendo finalmente ad andare avanti una volta per tutte.

