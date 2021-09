Arriva l’autunno, ma non è buon motivo per far desistere i pollici verdi. Anzi, in alcuni casi è il momento di approfittarne per aggiungere qualche nuovo elemento floreale al nostro giardino. Qualcosa che si adatti alle temperature in arrivo e che possa colorare il nostro cortile.

L’albero dal fascino orientale da piantare ora per avere il giardino fiorito a primavera

Il cornus kousa o corniolo giapponese è originario del paese da cui prende il nome. Arriva in Europa nel XIX secolo come pianta decorativa e da allora continua ad assolvere a questo compito.

Il cornus kousa è un piccolo alberello con foglie caduche e a crescita lenta.

È molto resistente ed adattabile per quanto concerne il clima. Però è bene ripararlo dal vento e non tenerlo esposto perennemente al sole se abitiamo in una zona molto calda.

Appena lo inseriamo nel nostro giardino, conviene fare una pacciamatura naturale alla base del suo esile fusto. Lo difenderemo così dalla crescita di piante infestanti.

Bisogna innaffiarlo solo quando il terreno è secco, senza esagerare poiché si potrebbero danneggiare le sue fragili radici.

L’aspetto

L’autunno è il periodo adatto per piantare il cornus kousa nel nostro giardino. Durante questa stagione le sue foglie acquisiscono un affascinante rosso-arancione. Verso l’estate poi si colorerà di piccole bacche rosse somiglianti alle fragole.

Ma è in primavera però che diviene ancora più spettacolare attraverso la fioritura. Le reali infiorescenze in realtà sono delle palline giallo-verde poco appariscenti. Ma di ben altro tenore sono le brattee, cioè le particolari foglie che vi crescono intorno e che somigliano a petali. Hanno una forma elegante e simmetrica che si slancia in una sottile punta finale, a differenza di quelle della specie americana, il cornus florida. Le brattee sono di un delicato bianco crema.

Varietà

Esistono però anche altre varietà di cornus kousa che si differenziano esteticamente con:

brattee bianche ma molto grandi che arrivano a più di 10 cm nel chinensis;

foglie di colore verde, oro e rosa marmorizzato nel temple jewel;

brattee rosa acceso nel satomi;

foglie verdi bordate di bianco nel wolf eye;

foglie con una striscia dorata al centro nel gold star.

Il cornus kousa è l’albero dal fascino orientale da piantare ora per avere un giardino fiorito a primavera. Nonostante le piccole dimensioni, tra i 4 e i 7 metri, sa essere protagonista di ogni giardino con le sue forme particolari e leggere, ma soprattutto con i suoi colori.

Tanto più originale e intrigante poi per la sua evidente provenienza dall’altra parte del Mondo.