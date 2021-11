Ogni anno centinaia di giovani hanno la possibilità di partecipare ad un’importante esperienza formativa che molto probabilmente cambierà la loro vita. Un’opportunità aperta ai ragazzi dai 18 ai 29 anni non compiuti, per far conoscere loro il mondo del lavoro e del sociale.

Ci riferiamo al Servizio civile, di cui avevamo già parlato poco meno di un anno fa a proposito del bando del 2021.

Nonostante i nuovi volontari dell’anno in corso abbiano già iniziato da qualche mese, alcuni Comuni stanno avviando un nuovo bando. Nel dettaglio, si tratta di piccoli territori pugliesi che hanno deciso di selezionare 184 operatori nei settori educativo e del welfare.

Vediamo gli ulteriori dettagli e quali Comuni aderiscono al progetto.

444 euro al mese per 184 giovani under 29 che parteciperanno a questo importante bando

Con il Dlgs 43 del 2018, il Servizio civile diventa “universale”, ma il suo obiettivo resta lo stesso: la difesa non armata della Patria. Non solo difesa, ma anche promozione della cultura, della legalità e dell’uguaglianza, attraverso la partecipazione a diverse esperienze di utilità sociale. Il progetto di nostro interesse si chiama Consorzi…amo il sociale e coinvolge ben sei Comuni della provincia di Brindisi.

Si tratta di Francavilla Fontana, Oria, Carovigno, San Michele Salentino, Villa Castelli e Ceglie Messapica.

Abbiamo già detto che il bando si rivolgerà ai giovani che non hanno più di 28 anni compiuti, ma è prevista un’importante eccezione. Difatti, il requisito anagrafico non vale per coloro il cui reddito familiare non supera i 10.000 euro l’anno. Il periodo di servizio durerà 12 mesi, durante i quali i volontari lavoreranno a favore della collettività.

Perché partecipare e come iscriversi

La remunerazione prevista è di 444 euro al mese per 184 giovani under 29 che parteciperanno a questo importante bando non ancora pubblicato. Si pensa che bisognerà aspettare qualche settimana, ma nel frattempo consigliamo di controllare frequentemente l’apposito sito internet.

L’opportunità è aperta a uomini e donne che vogliono mettersi in gioco e conoscere una realtà diversa dalla propria. Può svolgerlo sia chi ha già lavorato in precedenza, sia chi ha appena concluso gli studi superiori.

Offrire un contributo alla società e acquisire nuove competenze è fondamentale al giorno d’oggi.

Relazionarsi con il prossimo non è importante soltanto in campo professionale, ma anche personale. Significa sviluppare una nobile qualità, che spesso viene sottovalutata: l’empatia. Essere empatici vuol dire sentire l’altro e sapersi immedesimare in lui, cosa che non è sempre facile trovare nei rapporti umani. Partecipare al Servizio civile ci permetterebbe di crescere professionalmente e umanamente, perché non approfittarne.