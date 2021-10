La torta di mele pur nella sua semplicità è uno di quei dolci che non tramonteranno mai sulle nostre tavole. Piace a proprio tutti, grandi e piccini, mettendo d’accordo anche tutti quelli che eviterebbero i dolci per non ingrassare. Abbiamo visto assieme una torta di mele diversa dal solito ma ugualmente buona quella normanna. In questo periodo dell’anno molti si stanno dedicando anche alla variante americana della apple pie con la protagonista del momento: la zucca. Ma tutti quelli che hanno assaggiato questa torta di mele che sta spopolando l’hanno definita spaziale. Vediamo assieme ai nostri Lettori la ricetta della nostra Redazione.

La più cremosa mai vista

Per la ricetta della nostra torta di mele che sembrerebbe trarre le sue origini dalle Alpi, ecco gli ingredienti:

4 mele;

280 grammi di zucchero;

120 grammi di farina;

100 grammi di burro;

2 uova;

poco meno di mezzo litro di latte;

60 grammi di pinoli;

80 grammi di uvetta sultanina;

una bustina di lievito;

cannella.

A piacere, anche una spolverata di mandorle tritate o polverizzate.

Ecco la procedura della nostra torta di mele:

sciogliamo il burro e versiamolo in una terrina assieme allo zucchero, lavorandolo per bene;

aggiungiamo le uova, continuando ad amalgamare e inserendo anche la farina, stando attenti a non fare grumi;

sbucciamo, tagliamo le mele a fettine e mettiamole in una terrina. Qui potrebbe valere il vecchio trucco della nonna di utilizzare un goccio di limone per evitare che le mele scuriscano;

torniamo all’impasto delle uova, aggiungendo il latte, il lievito, la cannella, i pinoli e l’uvetta passa;

aggiungiamo le mele e amalgamiamo tutto per bene;

prendiamo la classica teglia per torta, rivestiamola di burro e farina e versiamo il nostro impasto;

inforniamo per una quarantina di minuti a 180 °, stando attenti che la torta faccia la crosticina dorata, senza però bruciarsi;

a piacere, una volta estratta dal forno, ricopriamola di zucchero a velo ed eventualmente di zuccherini colorati per bambini.

Dato il suo interno cremoso è piacevolissima da assaggiare anche calda, ma si manterrà comunque buonissima e morbida per parecchie ore.

