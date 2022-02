C’è un alimento che è considerato un po’ un jolly delle tavole italiane anche se in realtà è abbastanza snobbato perché in scatoletta. Infatti moltissimi non comprano i cibi in scatola perché pensano essere di qualità inferiore. In realtà molti di questi alimenti sono non solo una soluzione per un pasto veloce ma anche nutrienti. In questo articolo scopriremo come questa scatoletta ricca di omega 3 offrirebbe notevoli benefici al nostro organismo.

Il cibo in scatola può essere un’ottima soluzione per mettere in tavola un pasto veloce senza rinunciare alla qualità. Per esempio nella stagione fredda una crema di piselli e zucchine è ideale come primo, è nutriente e a zero colesterolo. Questa ricetta si prepara molto facilmente e rapidamente ed ovviamente è a base di zucchine e piselli. Ebbene, chi prepara questa ricetta può anche utilizzare piselli in scatola. Questi legumi apportano solamente 80 calorie ogni 100 grammi e non fanno aumentare i livelli di colesterolo cattivo.

Purtroppo attorno ai cibi aleggiano leggende che spesso non sono veritiere. A volte sono delle vere e proprie bufale a cui però la gente crede. Per esempio molti credono che mangiare pane o pasta alla sera faccio ingrassare di più che il loro consumo all’ora di pranzo. In realtà la quantità delle porzioni fa ingrassare e non il momento in cui si mangia la pasta o il pane.

Ovvio che chi mangia un piatto di pasta all’ora di pranzo invece che all’ora di cena, abbia più possibilità di smaltire le calorie assunte. Ma pane o pasta mangiati a cena con moderazione non fanno ingrassare. Anzi uno studio sostiene che questi cibi mangiati alla sera potrebbero anche fare dimagrire.

Questa scatoletta ricca di omega 3 potrebbe aiutare il cuore ma anche memoria, ossa e denti e ridurre l’ipertensione

Il cibo confezionato in scatola non è peggiore di quello al naturale. Per esempio il tonno in scatola ha ottime qualità nutrizionali e apporta notevoli benefici all’organismo. Quando compriamo una scatoletta di tonno probabilmente nella confezione ci sarà la specie Thunnus Albacares, un pesce di acqua salata.

Questo tipo di tonno ha anche il nome comune di pinna gialla. Secondo i medici nutrizionisti di Humanitas 100 grammi di tonno pinna gialla sgocciolato apportano 192 calorie e solo 65 mg di colesterolo. Non solo, la scatoletta di tonno è ricca di omega 3. Questa sostanza aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari, a mantenere sotto controllo la pressione arteriosa e ha benefici anche per la memoria. Inoltre una scatoletta di tonno è ricca di fosforo che aiuta uno sviluppo sano di ossa e denti.

Chi vuole ridurre ulteriormente le calorie ingerite può optare per il tonno in scatola al naturale piuttosto che sott’olio. Il tonno al naturale può essere anche cotto ed è perfetto per spume, come quella di tonno, oppure per preparare delle ottime creme. Ma il tonno al naturale può anche rendere più appetitosa una bruschetta, delle semplici uova sode oppure del vitello tonnato.

Approfondimento

Il pasto che protegge il cuore, mette il turbo al cervello e rende più competitivi