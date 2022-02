La frenesia della vita di tutti i giorni molto spesso ci porta a vivere sopra le righe. Se, però, si riesce a mantenere il controllo della situazione, questa eccitazione può essere addirittura positiva e stimolante. Quando, invece, gli stimoli fisici, mentali ed emozionali diventano esagerati e continui, potrebbero portare a difficoltà di adattamento e stress. Questa condizione potrebbe generare preoccupazioni, paure, stati d’ansia, ma anche dolori muscolari, intestinali ed insonnia. In particolare, un riposo non ristoratore potrebbe portare ad irritabilità, stanchezza e calo di attenzione, che a loro volta amplificherebbero apprensioni e sofferenze.

Come gestire lo stress

Per evitare che si inneschi un circolo vizioso sarebbe utile adottare alcuni accorgimenti.

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, bere almeno 2 litri di acqua al giorno e praticare un’adeguata attività motoria sarebbero le prime cose da fare. Inoltre sarebbe importante dedicare una parte del proprio tempo libero agli hobbies, alla lettura, alla conversazione e a pratiche di rilassamento di mente e corpo. Infine, potrebbe essere consigliabile ricorrere anche all’utilizzo di piante officinali. Si possono assumere sotto forma di tisane, che vanno sorseggiate lentamente una o due ore prima di andare a letto.

Contro l’insonnia da ansia e preoccupazioni questa sarebbe un’ottima tisana rilassante da assumere ogni sera

Tutte le erbe utilizzate per gli infusi conterrebbero delle sostanze attive con effetti salutari sui nervi e sul benessere dell’organismo in generale. Tra quelle indicate per dormire meglio e ridurre lo stress, la melissa e la withania sonnifera sono particolarmente efficaci.

La caratteristica principale della melissa è il gradevole profumo di limone emanato dalle sue foglie. È una pianta calmante in grado di agire su stati ansiosi e disturbi del sonno di origine nervosa. Ha inoltre proprietà antispastiche che attenuano diversi disturbi intestinali, anche quelli di origine neurovegetativa.

Anche la withania sonnifera o ginseng indiano, grazie alle sue proprietà calmanti, sarebbe una delle piante officinali più efficaci contro l’insonnia da ansia e preoccupazioni e per contrastare situazioni di stress psicofisico. Sarebbe in grado infatti di distendere il sistema nervoso e quindi di migliorare l’agitazione, calmare l’ansia e combattere l’insonnia.

La ricetta per preparare una buona tisana è molto semplice. Gli ingredienti per una tazza sono 200 ml di acqua e 2 cucchiaini di erbe essiccate. Bisogna portare a bollore l’acqua, versarla nella tazza, unire le erbe officinali e lasciare in infusione per una decina di minuti. Il modo ideale per bere una tisana rilassante è senza zucchero, ma se la si vuole rendere più dolce, si può usare un po’ di miele o in alternativa i semi di finocchi o dell’anice stellato.

