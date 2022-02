Quando sentiamo il bisogno di fare uno strappo alla regola e mangiare qualche biscotto di fronte alla TV, utilizzare l’astuzia è l’unica soluzione.

La farina ottenuta dalla macinazione delle mandorle dolci e decorticate è ricca di proteine, zuccheri e vitamina E.

Può essere utilizzata per integrare la nostra dieta in sostituzione di alimenti che non possiamo consumare in abbondanza come carne e dolci.

Potrebbe essere un alleato prezioso perché soprattutto i dolci sono il punto debole di chi sta seguendo un regime alimentare controllato.

Il gusto delle mandorle come ingrediente principale per dei biscotti è in grado di limitare la voglia di cibi che ci farebbero male inoltre ci fa assumere una quantità di calorie limitata.

Le proprietà della farina di mandorle

La farina di mandorle è un alimento energetico che ha proprietà importanti. Aiuta a regolarizzare il lavoro dell’intestino e contribuisce a disinfettarlo perché contiene sali minerali e altri elementi importanti. Uno di questi è l’emulsina che permette di avere una digestione più facile di alimenti nemici della dieta come i carboidrati. Se vogliamo cucinare qualcosa di dolce e non vogliamo utilizzare né burro né lievito e nemmeno glutine, la farina di mandorle ci viene in soccorso offrendoci un’ottima alternativa.

Con 100 gr di prodotto raggiungiamo 600 calorie. Attenzione però, queste calorie sono il doppio di quelle che otterremmo dalla farina 00 o da quella di frumento integrale.

Con la farina di mandorle stiamo scegliendo un alimento che ha rilevanti proprietà nutrizionali eliminando allo stesso tempo zucchero, burro, lievito e glutine.

Facendo bene i conti, i nostri biscotti saranno realmente dietetici grazie a un alimento sano che ha un basso indice glicemico.

Né burro né lievito e nemmeno glutine per questi biscotti anti-colesterolo da preparare con la farina di mandorle

I grassi saturi della farina dovuti alla presenza di omega 3 potrebbero rendere questi biscotti adatti a chi soffre di squilibri causati da dislipidemie che mantengono alti sia il colesterolo che i trigliceridi. La farina di mandorle potrebbe essere per questo un punto di riferimento per le ricette di un programma dietetico mirato.

Anche le ossa e il cuore traggono beneficio dal consumo della farina di mandorle.

Per ottenere biscotti gustosi e leggeri possiamo mescolarla con polvere di vaniglia e farina di cocco o cocco grattugiato. Possiamo aggiungere anche delle scaglie di cioccolato.

Amalgamando il composto possiamo creare dei biscotti da infornare che devono avere tutti la stessa forma in modo da ottenere una cottura uniforme.

In un forno preriscaldato a 160 gradi avremo in circa mezz’ora i nostri sfiziosi biscotti senza zucchero.

Ecco come fare uno strappo alla regola ma con pochissime calorie.