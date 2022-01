Tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue è sempre una buona cosa. La medicina ci insegna che la buona salute si favorisce attraverso una strategia di prevenzione. Mangiare sano e fare attività fisica sono le due principali abitudini che aiutano il corpo a tenersi in forma e sono amiche del cuore. Infatti, favorirebbero il basso livello di colesterolo del sangue abbassando i rischi di patologie cardiovascolari.

La medicina dell’alimentazione suggerisce che un regime alimentare a base di verdure aiuterebbe a mantenere bassi i grassi cattivi. Inoltre aiuterebbe a mantenere sotto controllo anche il peso e quindi a mantenere il corpo tonico e in forma. Chi avesse questi obiettivi potrebbe provare una ricetta a zero colesterolo con piselli e zucchine perfetta per dimagrire ed amica del cuore. Chi non può fare a meno della griglia può deliziarsi con una ricetta di carne appetitosa perfetta per dimagrire dopo gli eccessi natalizi e a prova di colesterolo.

Anche per gli amanti della pasta si può ricorrere a soluzioni che apportano pochissimo colesterolo nel sangue e sono anche dietetiche. Tra l’altro la scienza alimentare sta rivalutando i carboidrati e non è vero che fanno ingrassare come si pensa, specialmente se mangiati a cena. Non è dimostrato che un piatto di pasta faccia ingrassare maggiormente se consumato alla sera, invece studi dimostrano il contrario. Ecco perché questa bufala ridarà gioia a chi ama mangiare questo buonissimo cibo che farebbe anche dimagrire.

Una ricetta a zero colesterolo con piselli e zucchine perfetta per dimagrire ed amica del cuore

Certamente chi mangia pasta tutti i giorni e in quantità eccessive ha molta probabilità d’ingrassare. Chi invece consumerà una deliziosa crema di piselli e zucchine in olio d’oliva non corre il pericolo d’ingrassare né di aumentare il colesterolo. Prepararla è semplicissimo e occorre pochissimo tempo. È perfetta per un pranzo veloce o per un primo caldo e leggero a cena. Occorrono solamente 50 grammi di piselli, 1 zucchina e dell’olio extravergine d’oliva. Si lava la zucchina e si tagli a pezzettini. Si mettono i piselli e la zucchina tagliata in un pentolino, si aggiunge dell’acqua e si fa bollire il composto. Poi si frulla con un frullatore a scomparsa e si aggiunge dell’olio d’oliva. Il piatto è pronto per essere servito e gustato.

I due ingredienti fondamentali di questa ricetta sono piselli e zucchine. Secondo i medici nutrizionisti di Humanitas, i piselli aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Inoltre questi legumi apportano solamente 80 calorie ogni 100 grammi. Le zucchine sono ricche di potassio che aiuta a mantenere bassa la pressione arteriosa ed apportano solo 15 calorie ogni 100 grammi.

Approfondimento

