Mangiare ed alimentarsi è una necessità per l’uomo. L’organismo ha necessità di calorie per essere in piena funzione durante la giornata. Le calorie sono il carburante dell’uomo e questo carburante si trova nel cibo. Una sana, corretta e soprattutto regolare alimentazione giova alla salute. Saltare un pasto può essere controproducente e anche molto pericoloso, lo rivela la scienza in uno studio.

Il pasto che protegge il cuore, mette il turbo al cervello e rende più competitivi

Non per tutti i pasti principali della giornata sono tre, ovvero colazione, pranzo e cena. Ci sono molte persone che saltano la colazione, trascurandola. Questo è un errore imperdonabile che potrebbe portare a gravi conseguenze per il nostro organismo nell’immediatezza della giornata e nel lungo periodo.

Al mattino quando ci svegliamo, il nostro corpo è a digiuno dal pasto della sera precedente, quindi da almeno 10-12 ore. Tutto il corpo e soprattutto il cervello, hanno necessità di un costante apporto calorico per funzionare al massimo. Se lasciamo il nostro organismo a secco per oltre 12 ore, magari anche 14 o 16, creiamo dei gravi squilibri. Senza l’apporto di calorie per lungo tempo il nostro corpo va in riserva, esattamente come un’auto che ha bisogno di benzina per muoversi. L’auto rischia di fermarsi se si attende troppo a mettere il carburante.

Studi dimostrano che il cervello rallenta le sue attività se non riceve glucosio per 16 ore. Ma gli effetti negativi di una colazione assente sono ben altri. Chi salta questo pasto può subire conseguenze ben peggiori spalmate nel tempo. L’American Heart Association ha pubblicato sulla rivista Circulation uno studio che spiega quali sono i disturbi per chi salta la colazione. Secondo i medici chi non fa colazione ha un rischio di soffrire di patologie cardiache maggiore del 27% rispetto alla media.

La colazione da fare appena svegli

Abbiamo scoperto che la colazione è il pasto che protegge il cuore, mette il turbo al cervello e rende più competitivi. Fare la colazione al mattino appena alzati è importante per ridare energia sia al nostro corpo ma anche al nostro cervello. Gli alimenti per il nostro cervello sono importanti. Per esempio è stato scoperto che ci sono 5 spezie che mettono il turbo alle nostre capacità cognitive. Parliamo di questi alimenti in questo articolo: 5 amiche del cervello che mettono il turbo a intelligenza, memoria e concentrazione.

Cosa mangiare a colazione? Chi non ha fame può limitarsi a un buon caffè e a un biscotto, ma a metà mattinata è bene fare uno spuntino. In realtà una corretta colazione richiede il suo tempo, i medici suggeriscono almeno 15 minuti. Sono importanti le bevande come tè, latte e succhi, per integrare i liquidi persi durante la notte. I frullati sono un’ottima soluzione, uno in particolare è molto adatto alla colazione del mattino. Ne parliamo in questo articolo: “Ne bastano 2/3 bicchieri a colazione o pranzo per combattere la pressione alta”. Anche bere della semplice acqua fa molto bene.

La colazione ideale dovrebbe essere equilibrata e contenere carboidrati, proteine, grassi, minerali e vitamine. Così il nostro organismo può iniziare la giornata col pieno d’energia. Frutta e cereali sono un ottimo inizio. I cereali meglio siano integrali. Attenzione a non eccedere con zuccheri e quindi con i dolci.