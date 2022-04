Questa razza di cane italiana può vivere fino a 20 anni è antichissima e una volta scelto il padrone non lo abbandonerà

I nostri amici a quattro zampe nascondono nel proprio sangue storie spesso millenarie. Lo stesso rapporto di amicizia con gli umani risale a moltissimo tempo fa, quando dei branchi di lupi iniziarono ad avvicinarsi alle comunità umane cercando un contatto e una vita in simbiosi. Poco alla volta si addomesticarono, ed entrarono a contatto stabilmente con i nostri spazi.

Per questo motivo, pur mantenendo un legame fortissimo, continuano ad avere un linguaggio comportamentale radicalmente diverso dal nostro. Così massima attenzione se vediamo il cane intento a mangiare le scarpe o leccare i muri di casa, perché potrebbe essere segno di qualche disagio. Allo stesso tempo avviene se cessa all’improvviso di mangiare i croccantini.

Oggi però non parliamo dei loro comportamenti, ma scopriamo un cane che da millenni vive nella nostra penisola. Il Cirneco dell’Etna è uno delle 17 razze di cani che provengono dal nostro paese. Questa razza di cane italiana può vivere a lungo, ed è sorprendente per molti motivi. In primo luogo, perché si definisce un cane “antico”.

Delle caratteristiche sensazionali

Dovremmo infatti sapere che alcuni lo definiscono come il cane dei faraoni. Discenderebbe dalle razze da caccia presenti in Egitto a quell’epoca. Per vari passaggi commerciali sarebbe infine giunto in Sicilia passando tramite i fenici. Secondo un’altra teoria questo cane sarebbe in tutto e per tutto autoctona, visto che la sua immagine era presente nelle monete locali da molti secoli prima di Cristo. Viene classificato come cane da caccia “primitivo” e ha una salute che gli consente di vivere tranquillamente 15 anni, pur potendo addirittura raggiungere i 20 anni di vita.

A prescindere dalle avventurose origini, il Cirneco è un cane da caccia unico. Addirittura, non utilizza gli occhi per cercare le prede, bensì il suo notevole olfatto. Il suo profilo è inconfondibile, visto che ha delle orecchie drittissime e parallele a punta. È robusto, pur mantenendo un fisico scattante e apparentemente asciutto. Fedelissimo con il padrone, ma molto indipendente nel carattere. Se cresciuto in un ambiente familiare e portato fin da giovane età a conoscere altri cani, potrà comunque dimostrarsi progressivamente più aperto di carattere.

Il Cirneco è velocissimo, e può raggiungere fino ai 45 km/h. Infine è mediamente molto intelligente. Questo cane, per certi versi prodigioso, sarà l’ideale per padroni che vogliono stabilire un legame indissolubile con il proprio cane. Diventerà fedele e inseparabile, avvicinandosi al concetto più alto dei cani che abbiamo in mente, cioè quello del cane Argo di Ulisse.

