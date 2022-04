Se il cane mangia sovente le scarpe oppure lecca il muro di casa potrebbe soffrire di questo disturbo

La comunicazione tra i nostri amici a quattro zampe e noi umani talvolta risulta difficile. Spesso pretendiamo che loro ragionino con la nostra testa e vedano il mondo con i nostri occhi. Ma gli esperti ci dicono chiaramente che questo è un errore. Così facendo, infatti, rischiamo di non comprenderci. Ciascuno comunica attraverso dei segni e dei comportamenti. Così come loro provano a comprendere le nostre indicazioni, anche noi dovremmo fare lo stesso.

Di recente abbiamo visto che cosa significa quando il cane si rifiuta di mangiare i croccantini. Poi, al contrario, abbiamo visto come umanizzare il cane può portare a profili Instagram che hanno anche più di 10 milioni di follower. Ora invece ci occupiamo di un aspetto che capiterà di vedere a molti padroni. È un gesto che talvolta ci fa arrabbiare, perché potremmo pensare alla scarpa o al cappello divorati da Fido come ad un fatto antipatico e provocatorio da parte del cane.

Un campanello d’allarme

Altre volte lo vediamo addirittura leccare il muro, senza capire il significato. In realtà dovremmo stare attenti, perché se il cane mangia sovente le scarpe, può trattarsi del cosiddetto picacismo (o sindrome della pica). Ovvero il disturbo di alimentarsi di ciò che non fa parte della propria dieta. Come è facile intuire, questo può diventare molto pericoloso. Infatti, rischia talvolta di portare a intossicazioni e soffocamento. Come nel caso di un sasso ingerito. Se nei cuccioli mordicchiare oggetti è parte di comportamenti fisiologici (stanno scoprendo il mondo che li circonda), nei cani adulti potrebbe essere un problema su cui dobbiamo intervenire.

Le ragioni alla base del comportamento potrebbero essere tanto di natura psicologica che fisica. Nel primo caso la motivazione potrebbe essere dovuta a noia, solitudine, mancanza di stimoli e di gioco. Nel secondo caso, invece, potrebbe trattarsi di un problema all’apparato gastroenterico. Il cane potrebbe avere malattie come la Giardia, la parassitosi intestinale, o addirittura una pancreatite. In alcuni casi le origini del picacismo potrebbero ovviamente sovrapporsi. Così vediamo come comportarci non appena cogliamo il cane sul fatto e cosa fare.

Se il cane mangia sovente le scarpe oppure lecca il muro di casa potrebbe soffrire di questo disturbo

Al contrario di quanto si ritiene normalmente, non dovremmo assumere un comportamento minaccioso nei confronti dell’animale che attua questi comportamenti. Meglio sarebbe, se lo cogliamo sul fatto, distrarlo con qualcosa di più appetibile e meno pericoloso. Dovremmo incentivare uno scambio tra ingredienti, piuttosto che una radicale e forzosa sottrazione. Il cane potrebbe così abituarsi a considerare il premio un incentivo all’abbandono del comportamento.

Essenziale poi sarebbe intervenire preventivamente. Ad esempio, cercando di incentivare attività stimolanti per il cane in caso di problema mentale e psicologico. In questo caso, proviamo a giocare attivamente con lui, a gratificarlo e a farlo stancare. Oppure rivolgiamoci a un comportamentalista se il problema è persistente. Facciamolo visitare dal nostro veterinario, invece, se il problema è di origine organica.

