Pericolo assoluto per cani che mangiano non solo cioccolato e zuccheri ma anche questi cibi comuni

Il corpo dei nostri amici a quattro zampe ha una conformazione diversa dalla nostra. Per quanto ci piaccia condividere il nostro tempo e le nostre abitudini con loro, gli esperti ce lo dicono di continuo. Non dobbiamo esagerare con le similitudini. Dalle medicine ai giochi, alla comunicazione. Loro agiscono, pensano, comunicano e mangiano diversamente da noi. Recentemente abbiamo visto come il fatto di comprendere questo aspetto ci aiuterà. Ad esempio, potremmo migliorare la comunicazione con loro per fare in modo che ci vedano come una guida. Così come potremmo far fare loro questi 3 giochi ed esercizi che li faranno ritornare volentieri quando sono liberi.

Similmente, dobbiamo anche ricordare che lasciare a disposizione, o peggio regalare, alcuni ingredienti al cane può causargli un grave danno. Infatti, ci sarà un pericolo assoluto per cani che mangiano non solo alimenti notoriamente velenosi, ma anche questi altri di cui parleremo.

La lista da evitare

Molti già sanno che la cioccolata ed il cacao sono tossici per i cani. Infatti, contengono sostanze come la teobromina e la caffeina che i cani non riescono a sintetizzare. Il cioccolato fondente ne contiene ancora di più rispetto a quello al latte. Le conseguenze potrebbero essere il vomito e la diarrea, ma nei casi più gravi potrebbero addirittura avere le convulsioni e gravi shock. Un altro alimento da evitare assolutamente è l’uva o l’uvetta. I sintomi da intossicazione si manifestano molto in ritardo rispetto all’assunzione. Spesso ci vogliono dalle 48 ore ai 5 giorni. Ma possono portare da stati di sofferenza, come vomito e assenza di urine, fino a tremore e in alcuni casi gravi l’insufficienza renale. Questa potrebbe a sua volta diventare letale per il cane.

Diversi altri prodotti vegetali sono tossici in vario modo. Si va dal cavolfiore, in grado di portare problemi intestinali, alla cipolla e all’aglio. In questi ultimi due casi la precauzione deve essere massima, per quanto correlata alla quantità ingerita. Nel caso dell’aglio i sintomi sono quasi immediati ed evidenti. Nel caso della cipolla invece potremmo non accorgercene nelle prime ore. Eppure, le conseguenze potrebbero essere molto gravi. L’aglio potrebbe causare anemia. La cipolla, invece, anoressia, depressione e battiti accelerati. Tra la frutta anche l’avocado, in tutte le sue parti, potrebbe causare gravi difficoltà respiratorie per il cane.

Anche se secca, la frutta potrebbe essere pericolosa. Le noci, in particolare quelle nere e quella Macadamia, possono essere molto tossiche e causare febbre e diarrea. Invece dovremmo fare attenzione a pistacchi, arachidi e mandorle per il rischio di potenziale soffocamento.

Pericolo assoluto per cani che mangiano non solo cioccolato e zuccheri ma anche questi cibi comuni

Ritornando alle categorie più generiche e note, gli alimenti contenenti zuccheri potrebbero portare il diabete nel cane. Gli alcolici e la caffeina, come immaginabile, sono davvero pericolosi. Il corpo dei nostri amici a quattro zampe non è in grado di metabolizzare l’alcol. Il luppolo addirittura può portare danni respiratori. Invece la caffeina altera pesantemente il ritmo cardiaco. Gli alimenti troppo salati faranno insorgere problemi se si superano quantità minime. Queste vanno dalla comune necessità di bere con relative minzioni, fino a episodi di convulsioni, in caso di grandi quantità. Il latte e i suoi derivati causeranno problemi gastrointestinali. Questi potrebbero sfociare anche in pancreatite. Le spezie saranno variamente tossiche. Le ossa, infine, potrebbero rompersi ed arrivare a forare i polmoni dell’animale.

Se ci rendiamo conto che il cane ha mangiato questi alimenti, potremmo chiamare il veterinario. Questi, a seconda delle indicazioni, potrebbe suggerirci di indurre il vomito nel cane.

Lettura consigliata

Ecco 3 account di animali super alla moda su Instagram ed il primo sfiora 10 milioni di seguaci