Le insalatone sono un piatto unico pratico e molto comodo. Veloci da realizzare, sono la soluzione perfetta per chi trascorre la pausa pranzo a scuola o in ufficio. In un’unica portata danno la possibilità di unire tutti i nutrienti importanti, in un allegro mix equilibrato e gustoso.

Molti pensano che le insalatone siano un piatto tipicamente estivo, ma si sbagliano di grosso, perché tutto dipende dagli ingredienti che utilizziamo.

Ora che siamo nel pieno dell’inverno, consumiamo più spesso i legumi. Sono l’ingrediente principe di caldi piatti della tradizione. Ad esempio, questa cremosissima pasta e lenticchie è una vera ghiottoneria calda e veloce da preparare. Mentre, per una pasta e fagioli cremosa e vellutata, è questo il segreto che tramandano le nonne napoletane. Ed ancora, questa zuppa della tradizione è preparata con ingredienti semplici ed economici.

Tutti i piatti che abbiamo citato sono caldi e confortevoli, perfetti a cena, dopo un’intensa giornata di lavoro. Poiché i fagioli sono un’ottima fonte proteica, perché non provare ad utilizzarli ad esempio per insalatone invernali?

Non solo zuppe e vellutate, ecco un’insalata di fagioli ricca di gusto e colori perfetta sia calda che fredda

Ingredienti per 4 persone

1 scatola di fagioli misti precotti;

250 g di zucca (polpa già pulita);

50 g di radicchio rosso;

olio extra vergine q.b.;

sale q.b.;

noci q.b.;

rosmarino q.b.

Procedimento

Far cuocere la zucca al vapore o nel forno. Attenzione al grado di cottura: dovrà mantenere una consistenza abbastanza soda, non dovrà spappolarsi. Una volta cotta, ridurla a tocchetti; scolare i fagioli e lavarli sotto il getto d’acqua corrente dal liquido in cui sono immersi; lavare il radicchio e tagliarlo a striscioline sottili; in una ciotola bella capiente, unire fagioli e zucca; condire con olio, sale e una manciata di aghi di rosmarino; mescolare per bene; infine, guarnire con striscioline di insalata e qualche gheriglio di noce sbriciolata.

Per un’ottima degustazione, prima di consumarla, attendere almeno un paio d’ore affinché i vari sapori si amalgamino bene tra di loro. E quindi, non solo zuppe e vellutate, ecco un’insalata di fagioli ricca di gusto e colori perfetta sia calda che fredda.

Si può mangiare tranquillamente a temperatura ambiente, ma è ottima anche riscaldata. Basterà farla saltare in padella un paio di minuti oppure utilizzare il pratico forno a microonde.

Insieme ad un paio di fette di pane integrale o qualche galletta di mais o di riso è un eccellente pasto completo, nutriente e diverso dal solito!