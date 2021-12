Facciamo parte della natura e cercare di rispettarla fa sì che anche noi possiamo trarne dei benefici. Se abbiamo la fortuna di avere un giardino, grande o piccolo non importa, oppure un balcone, viene spontaneo desiderare di arricchirlo con piante. Anche quelle da interno sono un’ottima idea. Scegliere le piante da interrare o seminare è un’impresa che sarebbe meglio fare con attenzione. Utile, in questo caso, il consiglio di un vivaista e del fiorista. Curare la loro salute e crescita è d’obbligo per poterle vedere rigogliose e anche le piante da fiore hanno bisogno di attenzioni.

Pochi lo sanno ma alcuni alimenti che mangiamo abitualmente possono essere molto utili per un giardino rigoglioso

Ci sono tanti tipi di terreni e concimi. Dobbiamo però sapere che a casa abbiamo alcuni alimenti che possono essere davvero utili per le piante. Vediamo quali sono e come usarli.

Miele

Per usare il miele come fertilizzante, versarne 5 cucchiaini in 2 litri d’acqua. Dopo aver mescolato bene, si possono innaffiare le piante, soprattutto quelle da frutto ne gioveranno. Altrimenti, una miscela fatta da 2 cucchiaini in circa 500 ml di latte una volta al mese darà vigore alle foglie. Per allontanare moscerini sgraditi, inoltre, basterà cospargere un cartoncino o un foglietto di carta col miele e posizionarlo su un bastoncino con un po’ di colla ad altezza delle foglie. I moscerini saranno attratti da esso e non potranno poi liberarsene.

Gusci d’uovo

Si può arricchire il terreno, specialmente dell’orto, con gusci d’uovo ricchi di calcio sminuzzati o polverizzati.

Buccia di banana

Con le bucce delle banane si può realizzare del concime secco, utile per piante da fiore, come le orchidee, e per gli ortaggi, poiché contiene sali minerali come il potassio. Basterà mettere le bucce con la parte liscia a contatto della teglia e farle cuocere a fuoco basso in forno, fino a farle annerire. Poi si sminuzzeranno e andranno ad arricchire il terreno. Senza cuocerle, possono essere inserite nella terra per tenere lontani gli insetti, tipo gli afidi.

Altri consigli utili

Ogni tanto si può innaffiare utilizzando l’acqua di cottura di pasta o patate, poiché hanno un po’ di nutrienti utili per le piantine. Inoltre, spargere i fondi di caffè attorno alle radici tiene lontani alcuni insetti, mentre nel terreno è un ottimo concime per piantine aromatiche ma anche per alcune da fiore, come azalee, mimose e ortensie.

In conclusione, pochi lo sanno ma alcuni alimenti che mangiamo abitualmente possono essere molto utili per un giardino rigoglioso.