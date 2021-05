Cremosa, gustosa e soprattutto facilissima da preparare. Per chi desidera portare in tavola un piatto davvero squisito e ricco di gusto ma senza perdere tempo prezioso, questa è la ricetta ideale!

Non farà rimpiangere la ricetta tradizionale e conquisterà grandi e piccini in un baleno.

Per chi vuole preparare una lasagna primaverile buona da leccarsi i baffi si suggerisce anche una ricetta facile e veloce, disponibile cliccando QUI.

Inoltre, per una besciamella buona e cremosa, ecco la ricetta perfetta. Basta cliccare su questo LINK.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quest’oggi, invece, parleremo di una prelibatezza gustosa e succulenta che prende forma attraverso pochissime mosse.

Infatti, questa lasagna eccezionale non ha bisogno del forno, è pronta in 10 minuti e sta facendo impazzire il mondo, consigliatissima!

Ingredienti per 4 persone

a) 2 zucchine;

b) 2 salsicce (oppure prosciutto cotto o speck);

c) 500 g di besciamella;

d) 250 g di sfoglia per lasagne;

e) parmigiano, olio d’oliva e sale q.b.

Procedimento

Per realizzare le lasagne senza forno, si parte dalle zucchine. Lavarle e tagliarle a tocchetti. Prendere una padella e versare un filo d’olio, poi, adagiare le zucchine ed aggiungere un po’ di sale. Far cuocere per 5-6 minuti a fiamma moderata. Se è necessario, aggiungere un po’ d’acqua.

Nel frattempo, prendere le salsicce, eliminare la pelle e tagliarle a pezzetti. Unirle alle zucchine e lasciar cuocere un paio di minuti.

Intanto, prendere una seconda padella, versare un mestolo di besciamella e coprire con le sfoglie delle lasagne. In questo caso, le sfoglie saranno rigide e potranno essere spezzate per coprire tutti gli angoli della padella. Versare il condimento di salsicce e zucchine e coprire con un altro po’ di besciamella. Procedere allo stesso modo per creare il secondo e il terzo strato. Infine, una spolverata abbondante di parmigiano per esaltare maggiormente il gusto della lasagna.

A questo punto, il lavoro è finito. Basterà solo lasciar cuocere a fuoco medio per 20 minuti. Attenzione a non mescolare. Aggiungere, invece, il coperchio e lasciar amalgamare tutti i sapori. Ed ecco svelato perché questa lasagna eccezionale non ha bisogno del forno, è pronta in 10 minuti e sta facendo impazzire il mondo, consigliatissima!