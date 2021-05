Nulla può essere d’aiuto nello svegliarsi con il piede giusto come una colazione gustosa e soddisfacente. I minuti successivi alla sveglia infatti possono essere per alcune persone molto stressanti e difficili, e per questo è consigliato mangiare in questo pasto le cose che piacciono davvero. Non a caso vedremo come questo dolce al cucchiaio di ciliegie mette subito di buon umore e regala una colazione di inizio estate rilassante e sfiziosa.

Leggero e rigenerante

Se durante i mesi invernali ciò che ci serviva la mattina era un caffè bollente e un piatto in grado di darci molte energie per affrontare il freddo delle prime ore del giorno, di certo l’estate le cose cambiano. Adesso quello che desideriamo è un piatto semplice e leggero, ma comunque in grado di darci le energie necessarie. Bene, questo che andremo a presentare è proprio quello che fa per noi. Infatti questo dolce al cucchiaio di ciliegie mette subito di buon umore e regala una colazione di inizio estate rilassante e sfiziosa.

Crumble di ciliegie

Ecco dunque la ricetta per preparare un crumble di ciliegie, ottimo da servire al cucchiaio. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono cinquecento grammi di ciliegie, trenta di burro, trenta di farina, trenta di farina di mandorle e venti di zucchero. Iniziamo preparando l’impasto del crumble, e per farlo dovremo prendere un recipiente e inserirvi all’interno le due farine, e cominciare a mescolarle tra loro. Dopodiché aggiungiamo anche il burro e lo zucchero. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, andiamo a sgretolare l’impasto così da creare appunto un effetto crumble.

Prendiamo tutti i piccoli pezzetti di impasto creati e mettiamoli in frigorifero, lasciandoli al suo interno per almeno dieci ore. Nel frattempo andiamo a lavorare le ciliegie, nel seguente modo. Leviamo il picciolo e il nocciolo, ricaviamo due spicchi per ogni ciliegia, e mettiamo il tutto in un contenitore. A questo punto prendiamo una tazza e inseriamo al suo interno prima le ciliegie, e poi sopra di esse posiamovi l’impasto crumble che avevamo lasciato riposare in frigo. Andiamo quindi ad infornare per circa trenta minuti ad una temperatura di centosettanta gradi. Ed ecco che avremo pronta la nostra colazione rigenerante, estiva, e assolutamente deliziosa.