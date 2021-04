Una salsa cremosissima amata ed utilizzata per condire i piatti più disparati. La besciamella rende uniche le pietanze ed in Italia è molto gettonata per arricchire principalmente le lasagne, la pasta al forno, gli sformati e le crepe ma anche tanto altro. Numerosissime, infatti, sono le ricette che si possono trovare soprattutto sul web, il ricettario infinito da poter consultare dovunque e con chiunque.

Per realizzare l’antica salsa, dalle origini probabilmente italiane anche se i francesi ne rivendicano la paternità, bastano 10 minuti e pochissimi ingredienti.

Latte, farina e burro sono gli ingredienti che formano la base di questa versatile cremina.

Questa sera, la Redazione vuole proporvi una versione di besciamella più leggera ma ugualmente buona. Per molti anche più buona del procedimento tradizionale. La besciamella che di seguito proponiamo è senza burro ma con l’aggiunta dell’olio extra vergine d’oliva. Una versione che sta spopolando sempre di più ed è per questo motivo che questa besciamella che tutti stanno portando in tavola è un successo assicurato pronto in un lampo!

Ingredienti per 4 persone

a) 750 g di farina tipo 00;

b) 1 litro di latte;

c) 60 ml di olio extra vergine d’oliva;

d) sale fino e noce moscata q.b.

Procedimento

Innanzitutto, prendere un pentolino, versare al suo interno il latte e riscaldarlo fino a poco prima del bollore. Spegnere ed aggiungere anche un pizzico di sale e la noce moscata.

In un altro pentolino, far scaldare l’olio a fuoco lento. A questo punto, unire la farina all’olio facendola cadere a pioggia e nel frattempo mescolare con cura con una frusta.

Dopo qualche minuto, aggiungere il latte e continuare la cottura sempre mescolando per3 evitare la formazione di grumi. Una volta cotta, trasferire la besciamella in una ciotola e ricoprirla con la pellicola trasparente per alimenti.

Per una salsa ancora più cremosa, durante la cottura aggiungere un cucchiaino di formaggio parmigiano grattugiato.

Ed ecco che in un batter d’occhio la besciamella all’olio è pronta per essere servita.