Le mani sono un vero biglietto da visita, è una delle prime cose che notiamo quando ci presentiamo a qualcuno. Ora che si ricomincia a stringere la mano, è inevitabile che l’occhio cada su mani e unghie. Controlliamo che siano ben curate, niente pellicine in vista o unghie mangiucchiate. Per non parlare dello smalto sbeccato o con una ricrescita importante, veramente poco estetica. Ma anche la morbidezza delle mani, se sono secche, screpolate oppure morbide e setose fa davvero la differenza.

Prima di pensare allo smalto da applicare, è bene prendersi cura delle mani. Se notiamo che sono secche e screpolate, una buona idea sarebbe procedere con una maschera idratante. Non serve per sforza spendere un patrimonio per maschere e creme super costose. Possiamo tranquillamente preparare una maschera fai da te con pochi ingredienti facilmente reperibili.

Questa la manicure e i colori da scegliere per avere mani raffinate e alla moda secondo la tendenza di questa primavera estate

Solo dopo aver idratato con cura le mani, possiamo pensare alla manicure perfetta. Che si tratti di smalto classico, semipermanente o copertura in gel, poco importa. C’è chi ama cambiare spesso colore e quindi preferisce uno smalto classico, facile da applicare e rimuovere. Chi invece vuole che duri più a lungo e opta per il semipermanente o per la copertura in gel. A prescindere da questo, vediamo qual è la manicure di tendenza che non possiamo non realizzare questa primavera.

Le parole d’ordine sono vivacità e originalità

Basta con unghie color nude o baby boomer, sempre raffinate e un evergreen, certo. Ma se vogliamo davvero essere alla moda non possiamo rinunciare a questa nail art di tendenza. Si tratta di una rivisitazione della classica french manicure, ma con uno sprint in più. Prima di tutto, non la classica mezzaluna sulla punta dell’unghia, ma di uno spessore più sottile. Invece della forma più arrotondata si passa alla cosiddetta “ballerina”. I bordi leggermente smussati, unghia più stretta e sottile e punta dritta. Proprio come una scarpetta da ballerina.

Per quanto riguarda i colori? Ecco, non solo uno, ogni unghia avrà una french manicure diversa su una base rosata o trasparente. Possiamo sbizzarrirci con le combinazioni che più ci piacciono: arancione, blu, rosa, verde. Oppure creare un gradiente dello stesso colore, se l’idea di mischiare i colori non ci piace. Però non scegliamo un blu elettrico o un verde, piuttosto optiamo per il colore dell’estate 2022, il rosa shocking.

Quindi, questa la manicure e i colori da scegliere per essere alla moda secondo la tendenza di questa primavera estate che sta già spopolando ovunque. Non ci resta che andare nel nostro salone di fiducia e farcela realizzare con i colori che più amiamo. Possiamo scegliere dei toni più pastello oppure osare con delle sfumature fluo belle da impazzire. O magari optare per il colore dell’anno, incredibile e sofisticato, perfetto per ogni occasione.

Approfondimento

Incredibile ma vero ma il colore dell’anno 2022 contagia anche i capelli ed è la nuova tendenza che spopolerà