Alberi in fiore, colori che ravvivano tutto ciò che ci circonda, la primavera è finalmente arrivata. Le temperature sembrano stabilizzarsi ed ecco che ci sentiamo subito più allegri e carichi di energie. La primavera porta sempre con sé questa voglia di libertà e tanto bisogno di provare nuove cose. Viaggi, attività nuove all’aperto, anche il coraggio di rimettere piede nella tanto odiata palestra.

Questa vivacità non contagia solo il nostro umore ma anche la moda. Colori super accesi, modelli più audaci e addio al triste e cupo colore nero o grigio scuro. Impossibile non rimanere affascinati guardando queste incredibili vetrine variopinte. Tantissimo giallo, blu elettrico e verde, probabilmente i colori più gettonati finora. Ma, in realtà, il vero colore protagonista dei prossimi mesi sarà solo uno. Nelle sue sfumature più diverse, dalle chiare alle più accese. Vediamo insieme quale colore non può assolutamente mancare nel nostro armadio.

Non blu elettrico o verde prato, è questo il colore di tendenza che sta spopolando per questa primavera estate

Il colore della primavera 2022 è assolutamente il rosa, ma non pensiamo a quello tenue e delicato. Le sfumature tanto di tendenza in questo periodo sono audaci e sensuali, ma soprattutto ad effetto.

Elegante ma anche con carattere

Questo è il must del momento, eleganza e raffinatezza ma con carattere e tanta sicurezza. Quindi, il rosa tenue e delicato dei colori pastello e cipria lascia il posto al rosa shocking. Nelle sfumature più intense come quelle fluo o bubble gum, fino ad arrivare quasi al fucsia. Come abbinare però questo colore davvero importante? Ecco, se non ce la sentiamo di indossare un intero look rosa optiamo per uno spezzato. Magari un pantalone bianco, camicetta con delle applicazioni rosa e blazer rosa shocking. Oppure possiamo sfruttare vari punti di colore per un look tono su tono che crei armonia senza esagerare.

Però, se vogliamo davvero dettare le tendenze, abbiniamolo a dei colori un po’ diversi dal solito. Quindi non un classico bianco, rosato o comunque colori chiari. Uno degli abbinamenti più in voga in questo momento è sicuramente quello con i toni del giallo e dell’arancio. Meglio ancora se combinato in trame particolari, magari su un pantaloncino decorato.

Quindi, non blu elettrico o verde prato, il colore del momento è assolutamente il rosa in tutte le sue sfumature. Non solo sui capi di abbigliamento, ma anche per accessori e, soprattutto, scarpe. Scegliamo uno dei modelli più amati del momento, delle décolleté o delle slingback con tacco piramidale rosa. Queste sono le scarpe che non possono mancare nella nostra scarpiera super alla moda.

