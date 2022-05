Inizia un periodo di profondo mutamento per alcuni segni dello zodiaco che finalmente vedono il destino regalargli un po’ di fortuna. Grandi notizie e soddisfazioni sono infatti in attesa per i nati sotto il segno della Bilancia, dei Gemelli e dell’Ariete. Segni che vivranno un momento di mutamento in meglio che da tanto ci si aspettava.

Bilancia e Gemelli davvero al top

Inizia un periodo di grandi soddisfazioni e scoperte per gli appartenenti al segno della Bilancia. Grazie al passaggio di Giove in Ariete, quindi, si godrà di una visione d’insieme più chiara. Finalmente le cose cominceranno ad andare bene e il lavoro di certo non mancherà. Bisognerà impegnarsi a scegliere per bene amici, collaboratori e confidenti che ci possano dare una mano, ascoltando anche il nostro istinto. A partire dal 10 di maggio, infatti, non si avrà più un momento libero e ci sarà bisogno di tutto l’aiuto possibile. È meglio lasciare da parte le decisioni importanti per la fine del mese e concentrarsi sul presente. Grandi possibilità si creeranno e bisognerà allora decidere usando la logica, ma senza mai ignorare l’istinto.

Un altro segno che vivrà un momento davvero felice è poi quello dei Gemelli. Grazie alla Luna in una posizione propizia si faranno davvero faville durante questo nuovo mese del 2022. Le occasioni non mancheranno per farsi valere e dimostrare di che pasta si è fatti. Nonostante questo, sempre proseguire con fiducia, consapevoli che il futuro riserva sorprese eccezionali. Nella vita potrebbe tornare a farsi sentire un ex al quale però non si dovrà dare troppa corda. Il passato è passato e nel futuro gli incontri sentimentali non mancheranno: bisognerebbe invece abbandonarsi alla corrente e lasciarsi trasportare verso sponde più dolci.

Un maggio all’insegna del sorriso per questi fantastici segni zodiacali che vivranno settimane intere di pura emozione

Infine, gli appartenenti al segno dell’Ariete saranno i primi a godere di un periodo piacevole. La nuova Luna porta idee chiare e stimoli interessanti che preannunciano un vero e proprio cambio di ritmo. Le scelte fatte col cuore sapranno dare i risultati aspettati: anche quando si parla di dare un taglio netto, gli Ariete potrebbero provare un male passeggero, ma necessario. Dal punto di vista lavorativo, l’arrivo di nuove facce dovrebbe poi essere accolto con grande felicità. Si aggiungono al team elementi validi ed onesti che sapranno subito guadagnarsi la meritata fiducia, nonché rendere il lavoro più semplice. A partire dal 25 maggio gli astri inizieranno ad esaudire i desideri a lungo celati, rendendo questo mese un punto importante di svolta. Insomma, un maggio all’insegna del sorriso per contrastare quel periodo poco felice passato invece a marzo ed aprile.

