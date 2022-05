La comparsa della cellulite sui nostri fianchi o glutei può certamente rovinare la nostra immagine estetica ma potrebbe anche segnalare la presenza di un problema di ritenzione idrica. Oggi sono tanti i trattamenti che il mercato propone per combattere la cellulite e passano dalle creme cosmetiche agli integratori. Un aiuto, però, potrebbe arrivare anche da ciò che semplicemente serviamo a tavola e cioè da cibi che gustare potrebbe essere davvero provvidenziale. Per eliminare la cellulite potremmo inserire nella dieta l’albicocca, un frutto che avrebbe delle proprietà che potrebbero essere molto utili al caso.

L’albicocca

L’albicocca è il frutto dell’albero omonimo, originario dell’Oriente ma giunto anche in Europa. È caratterizzata da una sottile peluria esterna e da una polpa rada, che contiene un grosso nocciolo. Il suo colore comprende sfumature che variano dal giallo al rosso/arancione. Possiamo già assaporare le albicocche in questo mese di maggio, in cui si festeggiano le mamme. Anche se, in realtà, la maturazione ottimale del frutto avverrebbe in quello successivo, a giugno. In ogni caso, l’albicocca potrebbe essere molto utile se inserita nella nostra dieta anticellulite e vediamo quali sarebbero i motivi.

Per eliminare la cellulite potremmo inserire nella dieta questo frutto di stagione che farebbe bene anche al sistema immunitario

Come detto da Humanitas, l’albicocca avrebbe un notevole contenuto di micronutrienti tra cui sali minerali come il calcio, il fosforo, il potassio e vitamine del gruppo B. Sarebbe notevole anche la presenza di vitamina C, che potrebbe essere un’alleata a sostegno del sistema immunitario. Ciò che in questo caso, però, potrebbe essere molto di nostro interesse è che l’albicocca sarebbe un frutto particolarmente ricco di acqua. In 100 grammi di albicocche si ritroverebbero infatti ben 86,3 grammi di acqua. Questo dato renderebbe questo frutto dunque adatto a contrastare la ritenzione idrica, che contribuirebbe all’accumulo adiposo localizzato. Consumare albicocche potrebbe dunque favorire la diuresi, favorendo così la riduzione della dimensione delle cellule adipose.

Come inserire l’albicocca nella dieta

Per beneficiare delle proprietà dell’albicocca, potremmo inserirla nella dieta tenendo però sempre presente la regola della moderazione. Ciò vuol dire che non dovremmo buttarci sul consumo smodato del frutto, che sarebbe controproducente e potrebbe portare effetti opposti a quelli desiderati. All’interno di un regime alimentare sano, sarebbe consigliato il consumo di 5 porzioni di frutta giornaliere. Dato questo piano, non quotidianamente e alternando con altra frutta di stagione, potremmo inserire il consumo di 150 grammi di albicocche.

Lettura consigliata

Queste crepes salate senza farina sarebbero perfette per chi segue una dieta dimagrante e ne spieghiamo i motivi