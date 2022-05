Contrariamente a quel che si crede, non solo il freddo può portare a mani screpolate e secche. I fattori che influiscono sul film idrolipidico che mantiene la pelle idratata possono essere diversi. È per questo motivo che anche in questo periodo sono tante le persone che si confrontano con questo problema. Pelle secca e ruvida, spesso screpolata, e cuticole dal colore più bianco che risaltano sotto le unghie. Insomma, oltre ad essere fastidioso, diventa anche motivo di disagio.

Possiamo cercare di mantenere la pelle più idratata, non solo con l’utilizzo di creme apposite. È sempre bene bere il giusto apporto di acqua e usare i guanti quando usiamo detergenti per la pulizia. Ma a volte può capitare di ritrovarsi con le mani secche anche perché si igienizzano con troppa frequenza. In ogni caso, è sempre bene consultare un dermatologo per assicurarsi che questo problema non sia legato a patologie come i geloni.

Basta con pellicine, cuticole secche e mani screpolate con questa maschera idratante fai da te economica ed efficace

Abbiamo già parlato di alcune creme lenitive molto efficaci per combattere le mani screpolate. Oggi però vedremo come fare un vero e proprio impacco per mani morbide e setose. In alcuni casi, infatti, non basta solo applicare la crema quando ci accorgiamo di avere le mani secche. È bene fare una sorta di trattamento intensivo per reidratarle in modo efficace.

Tra i rimedi naturali che sembrano essere più diffusi c’è sicuramente l’olio d’oliva. Basterebbe cospargere un po’ di olio d’oliva sulle mani e massaggiarlo come se fosse una crema. Dopodiché mettere dei guanti o usare anche dei sacchetti da freezer per farlo agire meglio. Lasciare in posa una decina di minuti e risciacquare. Lo stesso procedimento si può fare con altri oli vegetali, come quello di mandorle o semi di lino, ad esempio.

Come preparare una maschera super nutriente

Ci serviranno pochi ingredienti, ma quello principale che proprio non può mancare è l’acido ialuronico. Facilmente reperibile in commercio, basterà aggiungerne qualche goccia al nostro impacco per potenziarne l’effetto idratante. Mescoliamo due cucchiai di yogurt, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino di olio di jojoba e 10 gocce di acido ialuronico. Mescoliamo bene, il composto dovrà risultare cremoso, e applichiamolo sulle mani. Infiliamo dei guanti o delle bustine in plastica e lasciamo agire l’impacco per 20 minuti. Risciacquiamo e noteremo subito la differenza.

Quindi, basta con pellicine, cuticole secche e mani screpolate che non ci danno proprio pace. Applichiamo questa maschera mani una volta a settimana e godiamoci la nostra pelle morbida, come ringiovanita. Visto che ci siamo, approfittiamone per dedicare un po’ di tempo anche ai nostri capelli.

