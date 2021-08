L’estate è uno dei momenti migliori per iniziare una dieta. Col caldo si tende a mangiare di meno e si prediligono cibi più freschi e tendenzialmente meno calorici. È anche vero che in questa stagione, in vacanza, aumentano le occasioni per mangiare fuori e in compagnia. È ancora possibile però dimagrire senza negarsi i piaceri del palato e senza stress. Questa quindi la dieta perfetta in estate perché insegna il metodo per organizzarsi in vacanza senza sacrifici e senza stress.

Come funziona e perchè è flessibile e facile

Molto simile alla dieta mediterranea, come scelte alimentari consigliate, la dieta a zona è un regime ipocalorico e antinfiammatorio. Propone un rapporto specifico di 40% di carboidrati, 30% di proteine ​​e 30% di grassi. I carboidrati dovrebbero avere un basso indice glicemico. Abbiamo già visto, in proposito, quanti cereali mangiare per abbassare l’indice glicemico. Le proteine ​​dovrebbero essere magre e i grassi dovrebbero essere per lo più monoinsaturi. Secondo i suoi ideatori, la dieta a zona si propone di ridurre l’infiammazione nel corpo, ossia la ragione per cui le persone aumentano di peso, si ammalano e invecchiano più velocemente. Ridotta l’infiammazione, si perde grasso più velocemente. Il suo vantaggio è di essere molto flessibile grazie ai 2 metodi possibili per seguire la dieta.

Questa la dieta perfetta in estate perché insegna il metodo per organizzarsi in vacanza senza sacrifici

I metodi della dieta a zona sono due.

I metodi della dieta a zona sono due. La maggior parte delle persone inizia con il “metodo occhio-mano” per poi passare al “metodo a blocchi di cibo”.

Il metodo occhio-mano. La mano e l’occhio sono gli unici strumenti per determinare le dimensioni delle porzioni. Le cinque dita ci ricordano di mangiare cinque volte al giorno e di non restare mai senza cibo per cinque ore. Con l’occhio stimiamo le porzioni nel piatto diviso in terzi: un terzo di proteine ​​magre, carboidrati per due terzi e un pizzico di grasso (olio di oliva per esempio).

Il metodo è flessibile e ti consente di mangiare fuori nei ristoranti, usando la mano e gli occhi come strumenti per scegliere le opzioni migliori.

Il metodo a blocchi alimentari (circa 14 per un uomo, 11 per una donna). In questo caso la dieta è personalizzata calcolando quanti grammi di proteine, carboidrati e grassi assumere al giorno. Colazione, pranzo o cena contengono da tre a cinque blocchi, mentre uno spuntino contiene sempre un blocco. Ogni blocco è composto da un blocco di proteine, un blocco di grasso e un blocco di carboidrati.

Nessun alimento è vietato nella dieta a zona, ma naturalmente sono sconsigliati i cibi ad alto contenuto di zucchero e amido, i prodotti lavorati con carboidrati raffinati oppure con zuccheri aggiunti. La dieta a zona consiglia, infine, di assumere integratori a base di omega-3, considerato antinfiammatorio, per massimizzare i benefici della dieta stessa. Questo il miglior pesce ricco di omega-3 e se non mangiamo pesce ecco come assumere tutti gli omega-3 indispensabili per la salute.

