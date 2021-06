Il diabete di tipo 2 (T2D) è un disturbo complesso che coinvolge più organi. Quando il glucosio aumenta nel sangue le cellule del pancreas secernono insulina, che ne abbassa la concentrazione. Una carenza o un’azione alterata dell’insulina si traduce in un aumento di glucosio nel sangue e si ha il diabete. Uno dei segnali principali per la diagnosi del diabete è la presenza di zucchero nelle urine (da qui il termine di diabete mellito). La combinazione di terapie con meccanismi diversi permette di tenere sotto controllo il diabete.

La dieta e la terapia farmacologica rappresentano le due vie principali per il trattamento. Per esempio, è stato visto che mangiando due volte a settimana un piatto di sardine si previene l’insorgenza del diabete. Anche l’attività fisica concorre a mantenere il livello glicemico basso e a tenere sotto controllo il diabete. Ecco l’ora ideale durante la giornata per fare esercizio fisico e abbassare i valori di glicemia per chi soffre di diabete.

Sport

L’esercizio fisico è una parte integrante del trattamento del diabete. Non tutti i tipi di esercizio hanno lo stesso impatto sul metabolismo. L’esercizio aerobico è uno sforzo prolungato che consente di mantenere costante il battito cardiaco. Esempi di esercizio aerobico sono andare in bicicletta, fare una camminata veloce o una corsa leggera. I medici consigliano un esercizio continuativo di circa 30 minuti, 3 -5 volte al giorno. In questo caso, i muscoli lavorano in presenza di ossigeno (aerobio) consumando glucosio. Si ha così una diminuzione della glicemia che risulta fondamentale per i diabetici. Inoltre, lo sport aiuta a controllare il peso corporeo.

Recentemente è stato pubblicato uno studio condotto dai ricercatori dell’Australian Catholic University (Moholdt T et al., Diabetologia, 2021). In cui hanno diviso in 3 gruppi 24 uomini a rischio diabete (obesi o in sovrappeso o con rischio cardiovascolare). Il primo gruppo (controllo) non ha eseguito esercizio fisico durante lo studio. Il secondo gruppo ha eseguito un allenamento mattutino. Il terzo gruppo ha eseguito un allentamento serale. Lo scopo della ricerca era confrontare gli effetti sul controllo glicemico di un allenamento mattutino contro quelli di un allenamento serale. Nell’allenamento mattutino ci sono dei miglioramenti nel controllo glucidico. È soprattutto con l’allenamento serale che però si ottengono i maggiori benefici. Si ha una diminuzione dei valori del glucosio, dell’insulina e del colesterolo cattivo.

Pertanto, l’esercizio fisico è consigliato per persone con diabete, soprattutto se condotto nelle ore serali.