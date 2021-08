Dopo aver scritto il report La chiusura di maggio potrebbe far triplicare il valore delle azioni Health Italia il titolo ha guadagnato il 25% mantenendo la sua impostazione rialzista di lungo periodo. Rimane, quindi, ancora quello che scrivevamo a maggio con le quotazioni dirette verso il I obiettivo di prezzo si troverebbe in area 3,13 euro, mentre la massima estensione rialzista si troverebbe in area 6,59 euro per un potenziale rialzista superiore al 200%.

Per seguire al meglio questa proiezione, però, la cosa migliore è concentrarsi sul time frame settimanale. su questo time frame le azioni Health sono pronte a riprendere la corsa al rialzo Italia. Da qualche tempo, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 2,365 euro (I obiettivo di prezzo) – 2,6 euro. La rottura di uno di questi due livelli darebbe un forte impulso direzionale all’andamento in corso.

Al rialzo la massima estensione passa per area 3,569 euro un livello molto vicino al II obiettivo di prezzo sul time frame mensile. Si potrebbe pensare, quindi, a una continuazione del rialzo fino a questo livello prima di una salutare discesa propedeutica a una nuova gamba rialzista.

Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero ritornare in area 1,8 euro livello dal quale è partito il rialzo in corso.

Che il vento su Health Italia stia cambiando si può notare anche dalla performance borsistica del titolo rispetto ai suoi competitors. Se si guarda agli ultimi tre anni, infatti, il titolo ha fatto molto peggio dei suoi competitors.Nell’ultimo anno la performance è stata praticamente identica. A partire dagli ultimi tre mesi, invece, Health Italia sta facendo molto meglio del settore di riferimento.

Dal punto di vista dei fondamentali, invece, il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

Le azioni Health Italia sono pronte a riprendere la corsa al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Health Italia (MIL:HI) ha chiuso la seduta del 2 agosto a 2,51 euro in rialzo dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale