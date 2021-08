Se si vuole sembrare originali per il pranzo del 15 di agosto, consigliamo di portare a tavola la tradizione. Proponiamo infatti una preparazione da leccarsi i baffi: questa incredibile ricetta napoletana è un indimenticabile classico di Ferragosto semplicissimo da preparare. Vediamo insieme di cosa si tratta e come portare in tavola questo primo piatto da leccarsi i baffi. Questa delizia tipica della Campania è poco conosciuta in altre regioni e ci farà fare un figurone.

Gli ingredienti necessari per 5 persone

500 grammi di ziti (o meglio zitoni);

250 grammi di pomodorini;

olio extravergine di oliva quanto basta;

basilico fresco quanto basta;

100 grammi di pomodori secchi;

1 spicchio di aglio;

2 cucchiai di capperi (preferibilmente dell’isola di Pantelleria);

sale fino e grosso quanto basta;

peperoncino in polvere quanto basta (facoltativo).

Prendere i pomodori e sciacquarli sotto abbondante acqua corrente. Asciugarli con un canovaccio da cucina pulito e poi tagliarli in quattro parti. Una volta completato questo passaggio, schiacciarli con i rebbi della forchetta. Prendere una pentola e aggiungerci abbondante olio tenendo la fiamma media. Aggiungere l’aglio privato delle parti di scarto e farlo rosolare.

Nel frattempo, mettere su l’acqua per la pasta e attendere il bollore. Quando sarà dorato versarci gli ortaggi e poi spolverarci sopra il basilico lavato e spezzettato. Tritare i capperi panteschi e metterli dentro con sale e peperoncino nella quantità desiderata. Come abbiamo specificato nella lista ingredienti, questo non è strettamente necessario ma contribuirà a dare al nostro piatto più personalità e corposità.

Consigliamo infine per rendere unica la ricetta di non esagerare con il sale perché bisognerà poi anche aggiungere i pomodori secchi che di loro sono già molto sapidi. Buttare gli zitoni e attendere il tempo di cottura. Abbassare la fiamma del sugo e lasciare andare il composto per 5 minuti.

Sminuzzare infine con l’aiuto di una forbice i pomodori secchi e poi girare il tutto con un cucchiaio di legno. Scolare gli zitoni e amalgamare il composto con, se necessario, un mestolo di acqua di cottura. Controllare infine i sapori e se necessario aggiungere una maggiore quantità di spezie, personalizzando il piatto come più si desidera.

