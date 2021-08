Se mancano le idee per un antipasto o semplicemente per un aperitivo fra amici oggi vi aiutiamo noi. Sfiziosissimi, veloci e semplicissimi: questi involtini estivi di peperoni ci faranno fare un figurone. Vediamo insieme come possiamo fare per portare a tavola questo delizioso antipasto a base di peperoni, acciughe e mozzarella.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

un peperone rosso di medie dimensioni;

un peperone giallo di medie dimensioni;

dieci acciughe sott’olio di ottima qualità;

una mozzarella fiordilatte;

sale, quanto basta;

olio di oliva, quanto basta;

pangrattato, quanto basta.

La prima cosa da fare consiste nel trattare i peperoni, lavandoli quindi sotto l’acqua corrente. Accendere il forno a 200 gradi in modalità ventilata e lasciarli dentro per circa 20 minuti. Durante la cottura bisogna almeno girarli un paio di volte in modo da farli ammorbidire da tutti e due i lati.

Toglierli poi dal forno e lasciarli da parte a riposare. Appena si saranno raffreddati, eliminare le parti di scarto: il picciolo, i filamenti bianchi e i semini interni.

Tagliare ogni ortaggio in quattro parti e tamponare quest’ultime con un canovaccio da cucina pulito.

Prendere la mozzarella e ricavarne otto pezzettini. Estrarre lo stesso numero di acciughe dal barattolo, facendole prima sgocciolare dall’olio in eccesso. Adagiare un bocconcino di formaggio e un’acciuga su ogni porzione e ripiegare la verdura su sé stessa in modo da formare un involtino.

Cospargere il tutto con del pangrattato. Legare con uno spago da cucina in modo da evitare spiacevoli fuoriuscite di materiale.

Mettere in forno a 180 gradi aggiungendo sia dell’olio extravergine di oliva che un pizzico di sale.

Aspettare circa 20 minuti. Questo lasso di tempo basterà per farli risultare deliziosamente dorati all’esterno e filanti dentro.

