L’Italia è un Paese tutto da scoprire. Tutti noi, infatti, conosciamo i suoi punti più importanti ovvero le città d’arte oppure i mari più puliti e le città più turistiche. Ci sono però delle località di cui siamo a malapena a conoscenza. Ci riferiamo, ad esempio, agli isolotti più piccoli del Mediterraneo.

Oggi parliamo di uno di questi, situato a metà strada fra la nostra Nazione e la costa africana. Questa isola al largo della Sicilia è una delle più belle d’Italia ed è famosa per il suo mare cristallino e per le sue spiagge da mille e una notte.

Pantelleria

Stiamo parlando di Pantelleria. Da questo punto, infatti, è possibile vedere ad occhio nudo il panorama della Tunisia.

Il clima in questa località è particolarmente caldo e ventoso dato il suo posizionamento geografico. Per questo motivo si possono trovare lungo tutto il territorio i cosiddetti giardini panteschi, ovvero piccoli spazi verdi circondati da una cinta di mura per evitare che le piante vengano eradicate dai forti venti.

Cosa vedere in quest’isola

Per visitare Pantelleria è necessario prendersi circa una settimana. Sono imperdibili le terme naturali, l’arco dell’elefante e il lago di origine vulcanica, chiamato lo Specchio di Venere. Immergersi in queste acque è considerato un vero e proprio rituale di bellezza. Infatti, i fanghi naturali, contribuiscono a rendere la pelle liscia e morbida. Inoltre, a livello archeologico ed architettonico, non sono da perdere l’acropoli di San Marco e Santa Teresa e il castello di Pantelleria.

