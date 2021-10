La moda non si ferma e sforna puntualmente accessori iconici e capi da far girare la testa. Per una donna, ma ormai anche per i maschietti, è importante stare al passo coi tempi e vestirsi adeguatamente.

Per valorizzare le proprie gambe questi stivali eleganti sono le calzature perfette per l’autunno. Ma per dare una svolta e mettere in risalto il proprio fisico è indispensabile abbinare una magnifica gonna.

Quest’autunno propone diverse versioni e altrettanti modelli, ma solo uno spicca e riesce ad affermarsi su tutti gli altri. È una gonna bella e seducente che ci renderà più eleganti e attraenti.

Scopriamola nelle prossime righe e vediamo come abbinarla per sentirsi al meglio in pubblico.

Questa gonna fascinosissima è un grande classico che torna di moda nell’autunno 2021

La parola d’ordine nel vestirsi della stagione in corso è libertà. Proprio questo sentimento esprimeremo vestendo una splendida gonna a quadri.

Sul modello da indossare abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Dalle minigonne alle gonne a ruota, faremo un figurone in ogni situazione. Occhio solamente alle versioni a tubino, non più tanto in voga al momento.

Lo stesso discorso vale per le colorazioni. Le più classiche rimandano a tonalità rosse e verdi, ma non mancano le alternative. Arancione, rosa, grigio e blu ci permettono di sfoggiare ogni volta un look diverso e mai banale. Vediamo ora come abbinare una gonna a quadri per una combinazione di colori perfetta.

Gli abbinamenti consigliati

Il tartan aveva già fatto colpo per le strade dallo scorso anno, per la verità. Ma questa gonna fascinosissima è un grande classico che torna di moda nell’autunno 2021.

Gli accostamenti consigliati con la gonna a quadri sono svariati e tutti efficaci. Possiamo abbinarla a uno splendido blazer in tinta e un paio di elegantissimi stivaletti bassi. Chi si vuole spingere oltre può azzardare senza problemi uno spezzato. Creerà un contrasto visivo efficace e che si fa notare.

Le più in forma possono tentare di abbinare la gonna lunga a un top corto. Non resterà che impreziosire il tutto con qualche gioiello chic e un basco in testa. Ovviamente, non facciamoci mancare il solito paio di stivaletti ai piedi.

In generale, la gonna tartan si presta bene all’accostamento con maglioncini e camicie. In questo caso, però, meglio non scostarsi eccessivamente dal colore della gonna.

