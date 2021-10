Stilosi e senza tempo, gli stivali sono le calzature che più ci tengono compagnia per le strade nella stagione fredda. Per le vetrine ne ammiriamo di lussuosi e stupendi, un vero e proprio sogno nel cassetto per molti.

La nuova moda autunno-inverno vede protagonisti non solo accessori iconici e versatili, ma anche calzature innovative. È il caso degli stivali di tendenza in questo momento. Per la loro forma e utilità danno una ventata di novità a tutto il panorama della moda.

Difficilmente ne potremo fare a meno, ma li terremo incollati ai piedi in ogni singolo momento della giornata. Scopriamoli e vediamo quali sono gli abbinamenti consigliati per risaltare al meglio il nostro aspetto.

La praticità a portata di piede

Un paio di stivali può essere straordinariamente bello ed elegante, ma se quando lo indossiamo non riusciamo a stare in piedi serve a poco. Il modello di cui vogliamo parlare oggi, al contrario, sa unire l’eleganza alla praticità assoluta.

Ci riferiamo ai “socks boots”, o stivali a calza. Questa tipologia di scarpa in voga in questo periodo diventa un tutt’uno coi nostri piedi. Gli stivali a calza aderiscono perfettamente alle gambe e, grazie al loro tessuto elastico, ci sembrerà di indossare proprio delle calze.

Spopolavano già qualche anno fa e ora tornano di moda questi stivali eleganti e comodissimi che fanno impazzire le donne di ogni età. Vediamo le colorazioni più gettonate e come vestirli.

Le passerelle che hanno ospitato i socks boots hanno visto dominare due tinte di colore in particolare: il nero e il beige nude. Anche le tonalità pastello o con texture geometriche non perdono il passo e fanno sempre il loro effetto.

I modelli più bassi si trovano alla perfezione con le gonne corte o al ginocchio. Risaltano al meglio la forma delle gambe e le fanno apparire più affusolate.

Anche le gonne più lunghe vanno d’accordo con i socks boots. In questo caso optiamo per modelli di stivali un po’ più alti, almeno sopra le caviglie.

La versatilità degli stivali a calza li rende perfetti anche con i pantaloni, anche se non con tutte le tipologie. Abbiniamoli alle varianti a zampa d’elefante o, se possiamo permettercelo, a quelli più attillati. In entrambi i casi, preferiamone un paio che si accorci alle caviglie.