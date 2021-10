Durante questo periodo dell’anno tendiamo a passare molto più tempo a casa rispetto ai mesi appena passati.

Per questo saremo ancora più attenti ai dettagli, in particolare alla pulizia e all’arredo, così da renderla più accogliente e più piacevole da vivere.

Molti di noi amano avere le piante in casa perché rendono il nostro ambiente ancora più gradevole, soprattutto se sono molto profumate.

Inoltre, in vista dell’inverno, non tutti sanno che per eliminare l’umidità del bagno potrebbe esserci d’aiuto questa pianta ornamentale.

Per avere la casa profumata basta questa meravigliosa pianta decorativa poco conosciuta

Le piante da interno tra cui scegliere sono davvero tante; prima di portarne in casa dovremo valutare che ci siano le condizioni adatte affinché crescano.

Molti amano quelle particolarmente scenografiche e questa è la pianta rampicante a forma di cuore ideale per la casa che sta spopolando.

Per chi invece preferisce piante che arricchiscono l’ambiente con il loro incredibile aroma, le specie più gettonate sono l’eucalipto, il gelsomino e la lavanda.

Chi dispone di questa pianta può anche utilizzare 1 geniale trucchetto per essiccarla e averla pronta all’occorrenza, anche per profumare gli armadi.

Non tutti conoscono la gardenia che è una pianta d’appartamento bellissima ma che ha bisogno di attenzioni e cure, non risultando adatta a tutti.

Questa pianta ha delle foglie lucide e verdi che contrastano col tono dei fiori che sono bianchi ed hanno un profumo inebriante.

È consigliabile posizionare la nostra gardenia in aree luminose ma al riparo dalla luce diretta del sole.

Inoltre, è bene sapere che soffre le correnti d’aria, per cui starà a noi a proteggerla in maniera efficace.

Attenzione all’ambiente in cui la posizioniamo in casa perché ha bisogno di una temperatura di circa 20° per mantenersi in salute.

Se riusciamo nell’intento sarà un piacere averla in casa perché, grazie al suo inebriante aroma, l’ambiente circostante sarà sempre profumato.

Questa pianta si può anche mettere a dimora in piena terra, nel nostro giardino ma dobbiamo fare attenzione alle temperature tipiche dell’inverno.

Se viviamo in una zona fredda, durante l’inverno rischieremo di farla morire, quindi sarà consigliabile metterla in vaso e posizionarla in un’area interna.

Grazie alla sua straordinaria profumazione, l’aroma estratto da questa pianta è tra i più utilizzati dalle aziende produttrici di cosmetici.