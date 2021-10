Durante la settimana è bene variare gli alimenti. La creatività o l’aiuto di consigli e ricette ci permettono di preparare molti piatti. Alternare carni ad altre fonti proteiche è sempre un bene, sia per il gusto diverso sia per gli apporti nutritivi.

Ogni tanto ci capita di cucinare il pesce. Nei mari italiani se ne pescano svariati tipi. Alcuni li importiamo dai Paesi nordici Per variare i nostri piatti e per fare un pieno di omega 3 prepariamo due gustosi piatti che ci faranno assaporare l’atmosfera fiabesca dei fiordi norvegesi.

Il salmone è un pesce che vive nei mari freddi e uno dei maggiori esportatori è la Norvegia.

Dalle carni color rosa aranciato, è un pesce grasso e ricco di vitamine B6 e B12, minerali e omega 3. In particolare quest’acido grasso essenziale può aiutare nella prevenzione di malattie cardiovascolari. Il salmone è disponibile in tutte le stagioni. Si consiglia di consumarlo cotto, in modo da essere certi che non ci sia la presenza di qualche parassita.

Insalata mista

500 g di salmone;

3 patate;

100 g di olive nere o verdi denocciolate;

3 carote;

sale;

pepe:

semi di finocchio.

In una pentola d’acqua bollente e salata versare le patate e le carote tagliate a tocchetti. Tagliare il salmone in pezzi non molto grandi e fare scottare in padella con un filo d’olio d’oliva o burro.

Quando le patate e le carote sono cotte, scolarle e sistemarle in un’insalatiera. Lasciare raffreddare un po’. Non resta che aggiungere il salmone, aggiustare di sale, spolverare di pepe e insaporire con qualche seme di finocchio.

Salmone in crosta, facile e gustoso

un rotolo di pasta sfoglia o brisè;

un trancio di salmone;

erba cipollina;

pepe

Prendere il salmone già pulito. Stendere la pasta e spargervi erba cipollina tagliata con una forbice e del timo. Adagiarvi il salmone e arrotolare la pasta. Chiudere bene i bordi, aiutandoci con una forchetta. Cuocere in forno a 200° C per una ventina di minuti.

Per finire, ecco uno squisito ripieno per ravioli fatti in casa.

Per 400 g di pasta fresca:

250 g di salmone affumicato;

200 g di ricotta vaccina;

timo

Miscelare tutti gli ingredienti facendoci aiutare da un frullatore a immersione. Posizionare il composto sulla pasta fresca ben tirata col mattarello. Fare dei tondini con un bicchiere e chiudere i ravioli. Cuocere per qualche minuto in acqua bollente calda e salata. Condire a piacere, preferibilmente in modo leggero e delicato.