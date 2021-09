Quello che indossiamo non deve farci solamente apparire belle ed eleganti, ma anche metterci a nostro agio. La moda non si ferma e muta in continuazione. Ogni stagione cambia le carte in tavola e mette in mostra nuove tendenze.

La bellezza di una donna passa certamente anche dal trucco, per questo bisognerebbe conoscere il colore di tendenza della prossima stagione. Ma un buon fondotinta o un rossetto accattivante da soli non bastano per metterci in risalto.

L’abbigliamento a questo scopo è fondamentale e tra gli indumenti che non possiamo farci mancare ci sono sicuramente i jeans. Ma quelli di moda quest’autunno non sono dei jeans qualsiasi, come quelli che già abbiamo nel guardaroba. Bensì un modello particolare che farà sentire a proprio agio il fisico di qualsiasi donna li indossi.

I pantaloni di moda dell’autunno 2021 sono questi jeans comodi e pratici che snelliscono

I jeans sono un capo che non tramonta mai e che possiamo mettere in tantissime circostanze, senza timore di risultare antiquati e fuori moda. Fino a poco tempo fa, il modello che dominava le strade e il più scelto erano gli skinny jeans. Erano inconfondibili per i loro lineamenti attillati simili al leggings.

Oggi, invece, la moda la dettano dei jeans che, da un certo punto di vista, si possono considerare l’opposto degli skinny: i “cozy jeans”. Ma qual è la particolarità che li contraddistingue e perché non potremmo mai rinunciarvi? I pantaloni di moda dell’autunno 2021 sono questi jeans comodi e pratici che snelliscono e già questo dovrebbe bastare per indossarli. I cozy jeans, infatti, si adattano benissimo al nostro corpo e a tutti i girovita.

Questo perché, al contrario degli skinny, si allargano e scendono delicatamente lungo le gambe, senza mettere in evidenza i nostri polpacci. La vita è alta e il tessuto in denim li rende leggeri e morbidi al tatto. Indossarli sarà un vero piacere.

Fluidità e ampiezza sono le parole chiave

Non solo i cozy, ma i jeans larghi in generale sono la nuova tendenza per quest’autunno da non lasciarsi scappare. Perfetti per completare un abbigliamento casual o per le serate importanti, si adattano a qualsiasi tipo di evento.

Li consigliamo in abbinamento a un comodissimo blazer, ma anche a una camicia elegante per le occasioni particolari. I jeans larghi non tradiscono mai e diventano il sogno nel cassetto più ambito per le donne di ogni età.