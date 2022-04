Se vestirsi quotidianamente ci dà già un sacco di noie nella scelta, quando si tratta di un evento la situazione può diventare davvero stressante. L’importanza dell’occasione, infatti, richiederà un outfit più sofisticato e ricercato, che ci esalti e che ci faccia sentire davvero bellissime. Non sempre però si riesce a trovare qualcosa che abbia tutte queste caratteristiche e che susciti il tanto ricercato effetto “wow”.

Spesso poi, per non impazzire, ci si getta su abiti interi o tailleur, anche quando non ci soddisfano. In realtà, possiamo ottenere dei look da capogiro anche creando noi dei completi, basta puntare sul capo giusto. È il caso di questa gonna da indossare anche dopo i 50 anni, che ci renderà senza troppi sforzi davvero eleganti.

Di tendenza non solo la minigonna

La minigonna è tornata prepotentemente sulle scene e sembra non avere alcuna intenzione di mollarle. Tra i vari materiali e modelli, una sta davvero spopolando. Stiamo parlando di quella a pieghe o plissettata. Un capo che torna dagli anni ‘90 e da vera lolita.

Ovviamente, però, è una gonna adatta alle ragazze più giovani e soprattutto non conforme a un’occasione formale. Fortunatamente ne esistono altre versioni molto più eleganti e perfette per le donne di tutte le età.

Questa gonna da indossare anche dopo i 50 anni a matrimoni, battesimi e comunioni è davvero chic e slancia la figura

La passione per il plissettato infatti colpisce anche le gonne lunghe e quelle midi, cioè che scendono al di sotto del ginocchio. Se ne trovano di tanti materiali, femminili e ricercati, come il raso ma anche il tulle. Sono davvero fini e di classe, ideali per gli eventi importanti.

Inoltre, per un tocco ancora più femminile e seducente, se ne trovano anche di forme asimmetriche e con lunghi spacchi. Un modo per mostrare le gambe con signorilità senza far vedere troppo. Un giusto compromesso che ben si presta anche per le donne più mature.

Dato che si tratta di una gonna già di impatto di per sé, basterà poco per completare il look. Ad esempio, una camicia con particolari maniche ora tanto in voga. Per esaltare il punto vita potremo infilare la blusa anche all’interno della gonna, da preferire in questo caso rigorosamente alta sui fianchi.

O ancora, si potrà optare per un top corto e giromanica che ricada perfettamente sull’orlo della gonna. A completare il look, non potrà mancare un bel tacco che accentui l’effetto allungante della gonna. Qualora non fossimo abituate a portarli, potremmo sempre fare affidamento su qualche trucco per non soffrire coi tacchi.

Immancabile naturalmente qualche bel gioiello per dare luce nonché una pochette sfarzosa. Potremo poi divertirci a diversificare gli outfit nelle occasioni usando come parte fissa solo la bellissima gonna plissettata. Il successo è garantito.

Lettura consigliata

Stanno spopolando gli abiti a fiori, ma per valorizzare ogni fisico anche curvy e con pancetta ecco le regole d’oro per indossarli