Siamo a metà aprile e la fatidica prova costume incombe per molti di noi. Anche perché non abbiamo fatto in tempo a cercare di smaltire i chili di troppo invernali che ecco arriva Pasqua. E chi riesce a resistere a colombe, uova di cioccolato, pastiere napoletane?

Una tentazione continua; e vogliamo dire di no a quella fetta avanzata che aspetta solo noi per mangiarla? Insomma, una corsa ad ostacoli dove inciampiamo con frequenza. E poi arriva il verdetto, inesorabile, della bilancia, facendoci rimpiangere ogni singolo dolce mangiato. E così, ci buttiamo a capofitto cercando delle alternative. Chi si dedica a nuovi sport nella speranza di bruciare calorie. Chi si mette a correre all’aperto come se non ci fosse un domani. E chi trasforma il salotto di casa in una palestra.

Pur faticosi, sono utili per smaltire calorie

Potremo bruciare parecchie calorie con questi 5 esercizi per dimagrire e che ci faranno perdere peso, perfetti per il salotto. Per pancia e fianchi, ad esempio, potremmo dedicarci al Jumping Jack, ottimo per tonificare i muscoli. Si parte in piedi, con gambe unite e braccia lungo i fianchi. Cosa dovremo fare? Portare le braccia sopra la testa e, allo stesso tempo, con un saltello, allargare le gambe. Ritorneremo alla posizione di partenza, pronti a rifarlo. Utile è anche fare della corsa sul posto, tra un esercizio e l’altro.

È il momento del cosiddetto Mountain Climber, ottimo per gli addominali. Ci sdraiamo proni e appoggiamo gli avambracci sul pavimento. Allunghiamo le gambe all’indietro che devono essere staccate dal suolo, lasciando appoggiate solo le punte delle dita dei piedi. In pratica, la posizione del Plank. A questo punto, dovremo portare il ginocchio destro verso il gomito destro e poi distendiamo ancora la gamba. Facciamo lo stesso con la sinistra, ripetendo l’esercizio, aumentando via via la velocità.

5 esercizi per dimagrire e che ci faranno perdere fino a 200 calorie in pochi minuti, che possiamo fare tranquillamente a casa

Per gambe e glutei, potrebbe interessarci lo Squat Jump. Si fa in piedi a gambe aperte. Dovremo piegare le ginocchia, ma non fino alla punta dei piedi, facendo scendere i glutei verso il basso. Come se stessimo per darci una spinta verso l’alto. Stiamo fermi qualche secondo. Ritorniamo in piedi con un salto aiutandoci con i glutei.

Se vogliamo allenare ogni muscolo, invece, compreso il cuore, ecco il Burpee. Partiamo da una posizione eretta. Mettiamo le mani a terra come in posizione di squat. Lanciamo i piedi all’indietro, sempre tenendo le mani a terra. Ritorniamo alla posizione precedente di squat. Saltiamo verso l’alto e ripetiamo il tutto.

Infine, il Ponte Glutei. Ci sdraiamo sulla schiena con la faccia rivolta in alto, ginocchia sollevate e piedi a terra. Le braccia devono restare distese lungo i fianchi. Facciamo pressione con mani e piedi sul pavimento per alzare il solo bacino. Teniamo questa posizione per qualche secondo e abbassiamo, ma lentamente, il bacino alla posizione iniziale.

Per ognuno di questi esercizi, in rete, si sono filmati che ve li mostreranno visivamente.

Lettura consigliata

Non è tardi per iniziare a perdere peso in vista della temuta prova costume e con questi esercizi di corsa all’aperto sarà più facile farlo, ma attenzione agli errori da non fare