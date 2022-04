Aria di cambiamenti in arrivo nella seconda metà di aprile secondo l’oroscopo. Ma le buone notizie riguardano solo alcuni segni davvero fortunati: sveliamo quali. Arrivano le due giornate migliori del mese per questi segni zodiacali

L’oroscopo di aprile porta soldi e abbondanza ad alcuni segni zodiacali baciati dalla sorte. Altri invece stanno vivendo un periodo senza infamia e senza lode. Ma gli eventi astrali sono in evoluzione: a metà aprile arriva la svolta per due segni zodiacali che vivranno la miglior giornata del mese.

Parliamo innanzitutto dei nati sotto il segno dell’Acquario. Per loro, il 18 aprile sarà un giorno davvero sereno, grazie alla congiunzione fra il pianeta governatore Urano e il messaggero Mercurio. Le stelle invitano gli Acquario a dedicare la giornata agli affetti e alla famiglia. Dalle conversazioni coi propri cari potrebbero emergere realizzazioni importanti per il futuro.

Le stelle sorridono anche alla Vergine. Per i nati sotto questo segno il miglior giorno di aprile sarà sabato 23. Infatti Mercurio, il pianeta che governa la Vergine, si allineerà col Nodo Nord, legato al destino. Ciò significa che una svolta nella vita è vicina.

Il segno più fortunato in assoluto sarà però un altro.

A metà aprile arriva la svolta per Vergine e Acquario, mentre un evento rarissimo e incredibile favorirà un fortunato segno

Il 2022 è un anno straordinario per i Pesci. Fortuna, soldi, amore e successo pioveranno sui nati sotto questo segno, soprattutto se sapranno mantenere tre buoni propositi. Nel bel mezzo di questa abbondanza, il 12 aprile sarà una giornata particolarmente fortunata.

Infatti martedì 12 avverrà una congiunzione che non si vedeva da ben 150 anni: i due pianeti governatori del segno d’acqua, ossia Giove e Nettuno, si incontreranno proprio in Pesci.

Questo raro incontro fra i due corpi celesti promette una magica energia. Infatti la natura abbondante e benefica di Giove si sposerà alla perfezione con la creatività di Nettuno. Grazie a questa congiunzione, i nati sotto il segno dei Pesci vivranno una giornata in cui tutto va per il verso giusto. Si sentiranno sicuri di sé e aperti a nuove conoscenze, amicizie e amori. In più i Pesci scopriranno un senso di empatia e connessione che li aiuterà a rendere più forti i legami già esistenti.

Bisogna però fare attenzione: essere empatici non significa dimenticare i propri bisogni. I Pesci dovranno anche ricordarsi di prendersi cura di se stessi, concedendosi dei momenti di meritato relax.

