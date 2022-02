Chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire, recita un vecchio detto. Lo sanno bene le donne che, per essere sempre perfette, non di rado si sottopongono a estenuanti sofferenze. A partire dalla dolorosa ceretta fino ad arrivare a capi e calzature scomodi da indossare.

Tra questi, sul podio, sicuramente vi sono i tacchi alti.

Indubbiamente slanciano la figura e sono simbolo di sex appeal, ma portarli per ore martorizzano letteralmente i nostri piedi. Tanto è vero che spesso si ricorre a qualche trucchetto per rendere i tacchi più comodi. Solitamente li si calza soprattutto nelle occasioni che richiedono una certa eleganza, in realtà esisterebbero alternative altrettanto valide e anche indolori.

Stile ed eleganza

L’ispirazione arriva dalle passerelle e dalla riviste di moda, che vedono trionfare delle scarpe che si abbinano a meraviglia alle gonne lunghe e non solo.

Calzature dal look formale e dalla foggia ricercata, estremamente versatili ma in grado di far spiccare sempre e comunque chi le indossa.

Stiamo parlando di scarpe mutuate dal guardaroba maschile, precisamente dei modelli più eleganti delle loro scarpiere.

Modelli che hanno perso il monopolio degli uomini per diventare elementi cult anche per le donne.

Solitamente in cuoio, opaco o lucido. Nonché spesso finemente decorate tramite impunture e anche abbinamenti bicolori.

Si tratta di scarpe dotate di tacco, ma solitamente basso e comodo, perché alquanto squadrato. Altra loro caratteristica la punta, che può essere più o meno importante nonché arrotondata o quadrata. Ci riferiamo infatti alle scarpe Monk strap, Derby ed Oxford.

Si abbinano a meraviglia alle gonne lunghe e ai tailleur queste comode scarpe ideali per essere eleganti senza soffrire coi tacchi alti

Tutti e tre i modelli di scarpe richiamano il classico ed elegante stile inglese, quasi da Lord.

Assomigliano nella forma ai mocassini, ma a differenza di quelli sono dotati di chiusura. È proprio quest’ultima la peculiarità per distinguere i tre modelli che appaiono alquanto simili tra loro. Le Monk strap infatti si chiudono grazie a una o due fibbie.

Le Derby e le Oxford invece hanno lacci sottili, nelle prime però è visibile la linguetta sottostante, nelle seconde invece no.

Sono tre calzature che si combinano perfettamente sotto alle gonne lunghe, anche plissettate. In realtà anche sotto quelle corte o midi, magari abbinate a un calzettone per ricalcare uno stile da collegiale.

Con i tailleur poi sono estremamente carismatiche. Anche perché vi si potrebbe giocare ulteriormente abbinandole a un tailleur dal taglio maschile, ora tanto in voga. Per arricchire di seduzione il look, converrà non trascurare anche altri dettagli di moda che mirano a esaltare il corpo femminile.

Quindi, per un outfit elegante e curato non vi è per forza bisogno di soffrire e stare scomode ricorrendo ai tacchi. Le Monk strap, le Derby e le Oxford infatti slanciano, sono chic e anche praticissime.

