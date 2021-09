In autunno la regola per un perfetto look è indossare colori caldi e capi confortevoli. Il color cammello è indubbiamente tipico di questo periodo dell’anno e rappresenta una vera svolta nello stile di una donna.

Un capo particolarissimo, però, fonde tutte queste caratteristiche, preparandosi a conquistare le donne di tutte le età. Stiamo parlando della giacca “Western”, eccentrica e assai versatile. E, anche se sembra incredibile, questa giacca autunnale e super cool ringiovanisce tutte grazie a un dettaglio incredibilmente originale: le frange.

Sulle maniche o direttamente lungo il busto, le frange conferiscono un look sbarazzino e giovanile davvero delicato ed elegante.

Come avevamo già spiegato, nessuna pensa mai a questi errori di stile che fanno sembrare 10 anni più vecchie. Non è un errore, invece, indossare questa strepitosa giacca dal sapore quasi orientale, quindi ecco come portarla e abbinarla alla perfezione.

Che cos’è e come abbinarla all’interno di un outfit

Se la giacca Western è quella scamosciata e color cammello, il primo abbinamento vincente è quello con la camicia azzurro Oxford. È davvero incredibile quanti abbinamenti si possono realizzare con questa sola camicia che tutte dovrebbero avere, anche nello stile Western. L’insieme dei due colori rende immediatamente lo stile più country e fa sembrare la figura più giovane senza troppi eccessi.

Per le serate con un clima ancora abbastanza caldo è possibile abbinare anche una camicia in stile vittoriano. Consigliamo, però, di sceglierne una con fiocco centrale, in abbinamento a stivaletti in vernice color cammello e jeans modello flare.

Qualche attenzione meritano anche le frange, che sono il dettaglio davvero particolare dell’outfit. Alcuni modelli hanno frange anche sulle spalle e disegnano una sorta di “V” che allunga la figura e crea un bellissimo effetto durante il movimento.

Per quanto riguarda gli accessori, invece, meglio puntare su cromie calde come l’oro, che scaldano ancor più tutto il look. Orecchini vistosi e occhiali da sole con dettagli dorati sono perfettamente rispettosi di questo stile.

Per le donne che vogliono aderire a questa moda ma con maggiore sobrietà, consigliamo di acquistare modelli di giacca Western nella colorazione nera. Questa, oltre ad assottigliare la figura per il noto potere snellente del nero, è anche perfetta per le serate tipiche di settembre. Sono molto graziosi anche i modelli crop di questa giacca, tagliati in vita e perfetti per le ragazze più giovani.