L’età anagrafica non conta quando nell’animo qualcuno è ancora molto giovane. È anche vero che alcune caratteristiche estetiche incidono fortemente sugli anni che ciascuno dimostra. Ad esempio, nessuna pensa mai a questi errori di bellezza che fanno sembrare 10 anni più vecchie.

Si tratta di piccole “distrazioni estetiche” che la Redazione Beauty di ProiezionidiBorsa vuole indicare alle proprie Lettrici in questo articolo. Ecco gli errori di bellezza più comuni che invecchiano notevolmente la persona.

L’utilizzo di alcune cromie

L’utilizzo di certe tonalità di colore riesce a far guadagnare ben quattro o cinque anni in più. Questo accade, ad esempio, con tonalità come il grigio chiaro o il nero. La tendenza a credere che il nero sfini e allunghi la figura è molto diffusa e anche veritiera.

Ma non è possibile dire che il nero riesca anche a ringiovanire. Esso tende a incupire la persona e i suoi tratti somatici.

L’utilizzo di certi accessori

Indossare alcune tipologie di accessori rischia di far apparire la figura di qualche anno più vecchia. Fra questi perle e cammei, accessori di indiscussa eleganza e raffinatezza.

Tuttavia, perle e cammei conferiscono una certa saggezza e un fascino di vissuto che fa guadagnare ben sei o sette anni in più. Meglio optare per accessori freschi e sbarazzini.

Calze color carne

Purtroppo nessuna pensa mai a questi errori di bellezza che fanno sembrare 10 anni più vecchie e uno riguarda proprio le calze color carne. La moda bandisce l’utilizzo di calze di questo colore, che risulta sulle gambe sempre poco realistico.

Il rischio non troppo lontano è quello di avere gambe di colori artificiali, e certamente non di una donna di giovanissima età. Patire un po’ di freddo è un rischio che bisogna correre pur di ringiovanire la figura di qualche anno.

L’utilizzo di golf in pile o in lana

Sarebbe meglio non indossare golfini in pile o lana se l’obiettivo è non sembrare più vecchie di 10 anni. A meno che l’abbinamento non sia estremamente impeccabile e la natura assai generosa da regalare naturalmente 15 anni di giovinezza, i golfini sono sconsigliati.

Meglio optare per un look fresco e giovanile per ogni occasione, sempre in modo proporzionato alla propria età.

Il make-up

Per quanto riguarda il make-up, la Redazione fornisce qualche consiglio al riguardo in questo precedente articolo.