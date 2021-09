Dallo styling dei capelli al make up del viso, i trend di questo autunno-inverno 2021 sono tanti e davvero tutti molto particolari. Alcuni prodotti più di altri rappresentano il segreto di celebrità e persone dello spettacolo, che sono fra le prime a sfoggiarli nelle occasioni più diverse. Grazie a loro, infatti, possiamo capire quali sono i tagli di capelli del momento, i prodotti beauty da avere necessariamente e le regole di stile da seguire nei prossimi mesi.

Di sicuro basta copiare una di queste 6 incredibili tendenze di stagione per un look invidiabile con il quale attirare l’attenzione di tutti. Molte di queste rappresentano un ritorno dal passato. Quindi, ecco subito di quali trend si tratta e alcuni furbi consigli per sfoggiarli tutti al meglio.

Quali sono le nuove tendenze nel make up del viso e nello styling dei capelli

Uno dei prodotti indispensabili nei prossimi mesi per scaldare l’incarnato e abbellire il viso è il blush color biscotto. Questa precisa colorazione, lontana dal color pesca tipico dell’estate, è la rivoluzione dei mesi più freddi. La vera particolarità è anche il modo in cui applicarlo, perché è possibile usare il blush come se fosse una terra abbronzante. Non bisognerà applicare la polvere al centro delle guance, ma usarlo per delineare lo zigomo e scolpire il viso.

Un altro prodotto immancabile è anche il rossetto “lingerie” che, come suggerisce lo stesso nome, è assolutamente delicato ed elegante. La texture dovrà essere leggera e poco collosa e il colore beige con una punta rosata.

Basta copiare una di queste 6 incredibili tendenze di stagione per un look invidiabile

Proseguendo nel cammino delle nuove tendenze stagionali, ecco quali sono le novità in fatto di styling dei capelli. Il capello mosso è già tanto amato da molti volti noti e oggi il segreto per portarlo in maniera perfetta è usando la schiuma. Questo prodotto rende lo styling naturale e non secca i capelli quando, chi la usa, lo mescola a qualche goccia di olio di Argan.

La frangia è, invece, il segreto di look grintosi e che non passano inosservati neanche in autunno. Importante, però, è capire la frangia perfetta per ogni viso. La vera protagonista dell’autunno è quella messy, disordinata e sbarazzina, perfetta per chi ha capelli mossi o ricci.

Le ultime due tendenze sono il trucco blu degli occhi e l’applicazione di un tratto deciso di matita nera solo sotto l’occhio, entrambi super contemporanei.

Approfondimento

Torna sotto i riflettori quest’eccezionale fantasia senza tempo che tutte hanno quasi certamente nell’armadio.